Η Ζιζέλ Πελικό δήλωσε ότι βρήκε ξανά την αγάπη και την εμπιστοσύνη μετά την τραυματική εμπειρία του βιασμού

Η Ζιζέλ Πελικό περιέγραψε τη στιγμή που ερωτεύτηκε και κατάφερε να εμπιστευτεί ξανά, μετά τη φρικτή εμπειρία του βιασμού της, που σκηνοθέτησε ο πρώην σύζυγός της στη Γαλλία.

Η 73χρονη Πελικό παραιτήθηκε από το δικαίωμα της ανωνυμίας κατά τη διάρκεια της δίκης του Ντομινίκ Πελικό, ο οποίος καταδικάστηκε το 2024 σε 20 χρόνια φυλάκισης για το ότι της χορηγούσε ναρκωτικά και τη βίαζε, καθώς και για το ότι επέτρεπε σε άλλους άνδρες να της επιτίθενται σεξουαλικά ενώ ήταν αναίσθητη, για σχεδόν μια δεκαετία.

Μιλώντας στο φεστιβάλ Hay στην Ουαλία το Σάββατο, είπε ότι ποτέ δεν πίστευε ότι θα μπορούσε να εμπιστευτεί ξανά έναν άνδρα πριν γνωρίσει τον σύντροφό της, Ζαν-Λου Αγκοπιάν.

Η Ζιζέλ Πελικό νιώθει ξανά αγάπη και εμπιστοσύνη

Η ακτιβίστρια είπε: «Είναι κάτι που δεν πίστευα ότι θα μπορούσε να συμβεί, ειδικά στην ηλικία μου. Πρώτα απ' όλα, δεν ήθελα πραγματικά να ερωτευτώ, αλλά η ζωή αποφάσισε διαφορετικά».

«Συναντηθήκαμε, οι πορείες μας διασταυρώθηκαν σε μια στιγμή και γνώρισα αυτόν τον άνδρα… Βλέπετε, μπορείτε να ερωτευτείτε σε οποιαδήποτε ηλικία, συνέβη σε μένα, μπορεί να συμβεί και σε εσάς, είμαι πεπεισμένη γι’ αυτό. Δεν πίστευα ότι θα μπορούσα να εμπιστευτώ ξανά έναν άνδρα, αλλά αυτό μου συνέβη, οπότε βλέπετε ότι όλα είναι πιθανά στη ζωή, δεν πρέπει ποτέ να απελπίζεστε».

Η Πελικό εμφανίστηκε στο φεστιβάλ για να συζητήσει το αυτοβιογραφικό της βιβλίο «A Hymn to Life» και έδωσε συνέντευξη.

Είπε ότι «η κοινωνία πρέπει να ξυπνήσει» όσον αφορά το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών και ότι πρόκειται για ένα «απαίσιο κακό που ξεπερνά κάθε σύνορο».

«Νόμιζα ότι η ιστορία μου αφορούσε μόνο εμένα, αλλά συνειδητοποίησα ότι, στην πραγματικότητα, ήταν το δέντρο που έκρυβε το δάσος», συνέχισε.

Ωστόσο, αισθάνεται «ήρεμη» για το μέλλον των γυναικών, γιατί «πιστεύω ότι μπορούμε όλοι να ζήσουμε μαζί αρμονικά, άνδρες και γυναίκες, και νομίζω ότι είναι θέμα εκπαίδευσης των παιδιών μας από πολύ μικρή ηλικία».

«Ίσως είμαι πολύ αισιόδοξη από τη φύση μου, αλλά ελπίζω ότι ο άνθρωπος θα προχωρήσει προς την ειρήνη και την αγάπη».

Η Πελικό αναφέρθηκε στην κόρη της

Τον περασμένο μήνα, οι γαλλικές αρχές ξεκίνησαν έρευνα για την επανεμφάνιση ενός ιστότοπου που χρησιμοποίησε ο Ντομινίκ Πελικό για να στρατολογήσει δεκάδες άγνωστους ώστε να βιάσουν τη σύζυγό του στο σπίτι τους μεταξύ 2011 και 2020. Οι αρχές δήλωσαν ότι η γαλλόφωνη πλατφόρμα Coco έχει συνδεθεί με εγκλήματα, συμπεριλαμβανομένης της σεξουαλικής κακοποίησης παιδιών, του βιασμού και της δολοφονίας. Ο ιστότοπος, ο οποίος ήταν καταχωρημένος στο εξωτερικό, έκλεισε τον Ιούνιο του 2024.

Η Πελικό χαρακτήρισε ως «απόλυτο θαύμα» το γεγονός ότι μιλούσε στη σκηνή, επειδή «ο τρόπος με τον οποίο [ο Ντομινίκ] με νάρκωνε, με νάρκωνε τόσο έντονα, αναρωτιέμαι πώς η καρδιά και το σώμα μου άντεξαν για τόσο καιρό».

Όταν η Πελικό έπαιρνε φάρμακα χωρίς να το γνωρίζει, οι άνθρωποι γύρω της αναρωτιόνταν αν ήταν μεθυσμένη ή άρρωστη. «Τα παιδιά μου και οι φίλοι μου ανησυχούσαν πολύ για μένα, γιατί πολύ συχνά, όταν μιλούσα μαζί τους στο τηλέφωνο, επαναλάμβανα τα ίδια πράγματα, αλλά δεν το θυμάμαι καθόλου».

Η Πελικό περιέγραψε ότι της πήρε χρόνια να αποφασίσει να παραιτηθεί από το δικαίωμα της στην ανωνυμία. Όταν η απόφασή της ανακοινώθηκε στο δικαστήριο μπροστά στους 51 άνδρες που τελικά κρίθηκαν ένοχοι για βιασμό και στους δικηγόρους τους, συνειδητοποίησε ότι «θα με έκαναν να το πληρώσω πολύ ακριβά, και αυτό ακριβώς συνέβη, προσπάθησαν πραγματικά να με ταπεινώσουν».

Η κόρη της Πελικό, Καρολίν Νταριάν, έχει επίσης κινηθεί νομικά εναντίον του Ντομινίκ Πελικό. Μεταξύ των εικόνων που είχε στην κατοχή του υπήρχαν δύο φωτογραφίες της κόρης του, στις οποίες αυτή εμφανίζεται αναίσθητη σε ένα κρεβάτι φορώντας εσώρουχα που δεν ήταν δικά της. Η Πελικό δήλωσε ότι πίστευε ότι υπήρχε «μια αιμομικτική στάση απέναντι στην κόρη του που ήταν απαράδεκτη».

Είπε ότι η Νταριάν «δεν βρήκε δικαιοσύνη» κατά τη διάρκεια της υπόθεσης του Πελικό και ότι ελπίζει η κόρη της να κερδίσει τη δική της υπόθεση, προκειμένου να «ξαναχτίσει τον εαυτό της».

Η Πελικό εξήρε επίσης την ομάδα υπεράσπισης της Νταριάν, M’endors pas, η οποία αγωνίζεται κατά της χημικής υποταγής. Την προσκάλεσε στη σκηνή και είπε ότι ήταν «πραγματικά περήφανη» που είναι μητέρα της.

Με πληροφορίες από Guardian