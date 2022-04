Οι ΗΠΑ στέλνουν στην Ουκρανία τα drones Switchblade- Είναι οπλισμένα με κεφαλές ικανές να πλήξουν τανκ

Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να παραγγείλει και να στείλει στην Ουκρανία, 10 από τα πιο καινούρια μοντέλα drones, «Switchblade» οπλισμένα με κεφαλές ικανές να προκαλέσουν πλήγμα ακόμα και σε τανκ, εκτός από τις άλλες παραγγελίες μαχητικών που έχουν ήδη ανακοινωθεί.

Τα νέα Switchblade-600 είναι σύμφωνα με το Bloomberg, μέρος ενός προγράμματος ύψους 300 εκατ. δολ για τη στρατιωτική βοήθεια που ανακοίνωσε το Πεντάγωνο την Παρασκευή το βράδυ.

Αυτά, τα drones θα αποτελέσουν νέα παραγγελία απευθείας από την κατασκευάστρια εταιρεία και δεν θα είναι μέρος από το απόθεμα, όπως επιβεβαιώνουν δύο πηγές στο Bloomberg.

Ο Λευκός Οίκος είχε πει στις 16 Μαρτίου ότι θα προχωρήσει στην παραλαβή 100 drone στο πλαίσιο ενός εξοπλιστικού προγράμματος ύψους 800 εκατ. δολ.

Ωστόσο, τα νέα αυτά μοντέλα βάρους 25 κιλών, σε παραγωγή της εταιρείας Simi Valley, με έδρα την Καλιφόρνια, μπορούν να πετούν σε ύψος 39 χλμ. και μπορούν να περιπλανώνται επί 40 λεπτά πάνω από έναν στόχο, πριν επιτεθούν.

Ο χειριστής του drone χρησιμοποιεί ένα ειδικό σύστημα ελέγχου με οθόνη αφής που βασίζεται σε tablet, με την επιλογή να πιλοτάρει χειροκίνητα τον πύραυλο.

Η πρώιμη εκδοχή των drone αυτών είναι χρόνια στο οπλοστάσιο των Αμερικανών και ήδη τέτοια drones είχαν σταλεί κρυφά στο Αφγανιστάν το 2010, για να χρησιμοποιηθούν κατά των Ταλιμπάν. Στρατιωτικοί το είχαν ονομάσει ιπτάμενο πυροβόλο όπλο.

