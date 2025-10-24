ΔΙΕΘΝΗ

LIVE!

Διεθνή

Οι ΗΠΑ στέλνουν αεροπλανοφόρο στη Νότια Αμερική - Ανησυχία για κλιμάκωση με Βενεζουέλα

Αναλυτές χαρακτηρίζουν την κίνηση των ΗΠΑ ως «επικίνδυνη κλιμάκωση»

LifO Newsroom
LifO Newsroom
ΗΠΑ ΑΕΡΟΠΛΑΝΟΦΟΡΟ ΛΑΤΙΝΙΚΗ ΑΜΕΡΙΚΗ Facebook Twitter
Αεροπλανοφόρο των ΗΠΑ / EPA
0

Ο Υπουργός Άμυνας, ή Πολέμου, των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε σήμερα ότι θα αναπτυχθεί αεροπλανοφόρο στα ανοιχτά ύδατα της Νότιας Αμερικής, μία κίνηση που γι' αρκετούς αναλυτές χαρακτηρίζεται ως «κλιμάκωση» στον «πόλεμο κατά των ναρκωτικών».

Οι ΗΠΑ, χθες, πραγματοποίησαν την 10η επίθεσή τους κατά ύποπτου σκάφος διακίνησης ναρκωτικών, δήλωσε ο Χέγκσεθ, ο οποίος κατηγόρησε τη συμμορία Tren de Aragua για τη λειτουργία του πλοίου, και συνεπώς για τον θάνατο έξι ανθρώπων στην Καραϊβική Θάλασσα.

ΗΠΑ: Νέο χτύπημα σε «ναρκόπλοιο» στην Καραϊβική

Με την έκφραση «θα σας αντιμετωπίσουμε σαν την Αλ Κάιντα», ο υπουργός Πολέμου των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, ανακοίνωσε πως οι Ηνωμένες Πολιτειές πραγματοποίησαν τη δέκατη διαδοχική τους επίθεση κατά πλοίου, το οποίο φέρεται να μεταφέρει ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα.

Στη νέα επίθεση των ΗΠΑ, η οποία «συνοδεύτηκε» και από σχετικό βίντεο, σκοτώθηκαν έξι άτομα, ανεβάζοντας έτσι τον αριθμό των θυμάτων από τον «πόλεμο κατά των καρτέλ ναρκωτικών» στα 46.

Στην ανάρτησή του στα social media, ο Χέγκσεθ ανέφερε ότι το πλοίο δρούσε γα τη συμμορία «Tren de Aragua» και η επιδρομή των Ηνωμένων Πολιτειών έλαβε χώρα στην Καραϊβική Θάλασσα. Σε ένα ασπρόμαυρο βίντεο 20 δευτερολέπτων, ένα μικρό σκάφος φαίνεται να κάθεται ακίνητο στο νερό όταν ένα μακρύ λεπτό βλήμα πέφτει πάνω του, με αποτέλεσμα να γίνει η έκρηξη.

ΗΠΑ: Τι ανακοίνωσε ο Χέγκσεθ

«Κατά τη διάρκεια της νύχτας, κατόπιν εντολής του Προέδρου Τραμπ, το Υπουργείο Πολέμου πραγματοποίησε μια θανατηφόρα, χειρουργική επίθεση σε ένα πλοίο που λειτουργούσε από την Tren de Aragua (TdA), μια Τρομοκρατική Οργάνωση (DTO), η οποία διακινούσε ναρκωτικά στην Καραϊβική Θάλασσα.

Το πλοίο ήταν γνωστό από τις υπηρεσίες μας ότι εμπλεκόταν σε υπόθεση λαθρεμπορίου ναρκωτικών, διέσχιζε μια γνωστή διαδρομή διακίνησης και μετέφερε ουσίες. Έξι άνδρες, ναρκοτρομοκράτες, επέβαιναν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της επίθεσης, η οποία διεξήχθη σε διεθνή ύδατα - και ήταν η πρώτη επίθεση μέσα σε συνθήκες νύχτας. Και οι έξι τρομοκράτες σκοτώθηκαν και καμία δύναμή μας δεν τραυματίστηκε στην επίθεση.

Εάν είστε ναρκοτρομοκράτης που διακινεί ναρκωτικά στο ημισφαίριό μας, θα σας φερθούμε όπως φερόμαστε στην Αλ Κάιντα. Μέρα ή ΝΥΧΤΑ, θα χαρτογραφήσουμε τα δίκτυά σας, θα εντοπίσουμε τους ανθρώπους σας, θα σας κυνηγήσουμε και θα σας σκοτώσουμε».

Με πληροφορίες από Associated Press

Διεθνή

Tags

0

LIVE!

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Βενεζουέλα: Γιατί ο Μαδούρο παραμένει ακλόνητος - Πώς ο φόβος και η διαφθορά μπλοκάρουν τις ένοπλες δυνάμεις

Διεθνή / Βενεζουέλα: Γιατί ο Μαδούρο παραμένει ακλόνητος - Πώς ο φόβος και η διαφθορά μπλοκάρουν τις ένοπλες δυνάμεις

Πώς ο Νικολάς Μαδούρο ανέπτυξε ένα «ακλόνητο» καθεστώς: προαγωγές, οικονομικά ανταλλάγματα και κουβανική αντικατασκοπεία που αποτρέπουν το στρατιωτικό πραξικόπημα
LIFO NEWSROOM
Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Διεθνή / Νέο Αμερικανικό πλήγμα σε διεθνή ύδατα με 3 νεκρούς - «Χτυπήσαμε ναρκοτρομοκράτες» λέει ο Τραμπ 

Το πλήγμα ήρθε λιγότερο από δύο εβδομάδες μετά από άλλη επιχείρηση των ΗΠΑ, στην οποία σκοτώθηκαν 11 άτομα που η Ουάσινγκτον συνδέει με τη συμμορία Tren de Aragua από τη Βενεζουέλα
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τζέι Ντι Βανς: «Καμία αμερικανική στρατιωτική δύναμη στο έδαφος της Γάζας»

Διεθνή / Τζέι Ντι Βανς: «Καμία αμερικανική στρατιωτική δύναμη στο έδαφος της Γάζας»

Ο Τζέι Ντι Βανς επισκέφθηκε το Ισραήλ για να ενισχύσει την κατάπαυση πυρός με τη Χαμάς, τονίζοντας ότι μια διεθνής δύναμη ασφαλείας θα αναλάβει τον αφοπλισμό της οργάνωσης, χωρίς αμερικανικά στρατεύματα στο έδαφος της Γάζας
LIFO NEWSROOM
Ουκρανία: Πώς ο Βέλγος πρωθυπουργός ανέτρεψε το «τρελό» σχέδιο της ΕΕ για δάνειο 140 δισ. ευρώ

Διεθνή / Ουκρανία: Πώς ο Βέλγος πρωθυπουργός ανέτρεψε το «τρελό» σχέδιο της ΕΕ για δάνειο 140 δισ. ευρώ

Το Βέλγιο μπλοκάρει το σχέδιο της ΕΕ για δάνειο 140 δισ. ευρώ στην Ουκρανία, λόγω νομικών και οικονομικών κινδύνων. Διαβάστε πώς καθυστερεί η απόφαση και τι σημαίνει για το Κίεβο
LIFO NEWSROOM
Ζελένσκι Κάρολος Ουκρανία

Διεθνή / Ο βασιλιάς Κάρολος υποδέχθηκε με τιμές τον Ζελένσκι στο Ουίνδσορ – Κόκκινο χαλί στη Ντάουνινγκ Στριτ

Ο Ουκρανός πρόεδρος αναμένεται να έχει συνομιλίες με τον πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ και άλλους Ευρωπαίους ηγέτες στο πλαίσιο του λεγόμενου «συνασπισμού των προθύμων»
LIFO NEWSROOM
Η Χαμάς επιστρέφει στη Γάζα: Η εκεχειρία του Τραμπ κρέμεται από μια κλωστή

Διεθνή / Η Χαμάς επιστρέφει στη Γάζα: Η εκεχειρία του Τραμπ κρέμεται από μια κλωστή

Δύο εβδομάδες μετά την εκεχειρία στη Γάζα, η Χαμάς επιδιώκει ρόλο στη μεταπολεμική διοίκηση, αμφισβητώντας το ειρηνευτικό σχέδιο του Τραμπ - Οι συγκρούσεις στα σύνορα και οι πιέσεις των ΗΠΑ αυξάνουν τον κίνδυνο νέας ανάφλεξης στη Μέση Ανατολή
LIFO NEWSROOM
Λούβρο: Η εταιρεία πίσω από το αναβατόριο της ληστείας κάνει καμπάνια με χιούμορ

Διεθνή / Ληστεία στο Λούβρο: «Μεταφέρουμε τους θησαυρούς σας γρήγορα και αθόρυβα» - Η viral διαφήμιση της εταιρείας του ανυψωτικού

«Δώστε στην ομάδα μάρκετινγκ μια καλή αύξηση» ήταν ένα από τα δεκάδες σχόλια των χρηστών, κάτω από τη διαφήμιση του ανυψωτικού που χρησιμοποίησαν οι δράστες της κινηματογραφικής ληστείας
LIFO NEWSROOM
Πρίγκιπας Άντριου: Το οικόσημο του αφαιρέθηκε από το κάστρο του Ουίνδσορ - Μία κίνηση με ισχυρό συμβολισμό

Διεθνή / Πρίγκιπας Άντριου: Το οικόσημο του αφαιρέθηκε από το κάστρο του Ουίνδσορ - Μία κίνηση με ισχυρό συμβολισμό

Στην περίπτωση του αδελφού του βασιλιά Καρόλου, η κίνηση αυτή είναι εξαιρετικά σπάνια και πολύ σοβαρή - Δείχνει δημόσια ντροπή ή αποπομπή από τον θεσμό
LIFO NEWSROOM
ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική παρά την εκεχειρία

Διεθνή / ΠΟΥ: Η κατάσταση στη Γάζα παραμένει καταστροφική παρά την εκεχειρία

Ο γενικός διευθυντής του ΠΟΥ δηλώνει ότι έχει σημειωθεί ελάχιστη βελτίωση στην ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται στη Γάζα από τότε που τέθηκε σε ισχύ η εκεχειρία μεταξύ Ισραήλ - Χαμάς
LIFO NEWSROOM
ΜΕΛΟΝΙ ΙΣΡΑΗΛ ΜΕΤΡΑ

Διεθνή / Μελόνι: «Η Ιταλία έτοιμη να υποστηρίξει» τις κυρώσεις της ΕΕ κατά του Ισραήλ για την επέκταση οικισμών

Χαρακτήρισε επίσης, «απαράδεκτες τις βίαιες δηλώσεις» ορισμένων Ισραηλινών αξιωματούχων - Τι είπε για την αναγνώριση του κράτους της Παλαιστίνης από την Ιταλία
LIFO NEWSROOM
 
 