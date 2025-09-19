Οι ΗΠΑ σχεδιάζουν να πουλήσουν όπλα αξίας 6 δισ. δολαρίων στο Ισραήλ

Η κυβέρνηση Τραμπ ενημέρωσε το Κογκρέσο ότι σχεδιάζει την πώληση όπλων αξίας σχεδόν 6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο Ισραήλ, ενισχύοντας την υποστήριξη προς τον σύμμαχο των ΗΠΑ.

Η συμφωνία περιλαμβάνει μία πώληση αξίας 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 30 ελικόπτερα AH-64 Apache, σχεδόν διπλασιάζοντας τα υπάρχοντα αποθέματα του Ισραήλ, και μία δεύτερη πώληση αξίας 1,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για 3.200 θωρακισμένα οχήματα πεζικού για τον ισραηλινό στρατό, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο των ΗΠΑ και ένα άλλο άτομο που γνώριζε το σχέδιο και μίλησε υπό την προϋπόθεση ανωνυμίας, καθώς οι λεπτομέρειες δεν έχουν δημοσιοποιηθεί.

Η παράδοσή τους αναμένεται να γίνει τουλάχιστον 3 χρόνια μετά.

Οι τεράστιες πωλήσεις έρχονται ενώ οι προσπάθειες των ΗΠΑ να μεσολαβήσουν για το τέλος του σχεδόν διετούς πολέμου Ισραήλ-Χαμάς έχουν σταματήσει, και μετά την επιχείρηση του Ισραήλ κατά ηγετών της Χαμάς στην Ντόχα του Κατάρ, που προκάλεσε ευρεία καταδίκη από συμμάχους των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Οι ΗΠΑ συνεχίζουν την υποστήριξή τους παρά την αυξανόμενη διεθνή πίεση προς το Ισραήλ και τις προσπάθειες ενός αυξανόμενου αριθμού Δημοκρατικών γερουσιαστών να εμποδίσουν την πώληση όπλων στο Ισραήλ.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ αρνήθηκε να σχολιάσει τις πωλήσεις, που αποκαλύφθηκαν από τη Wall Street Journal. Το Ισραήλ έχει ξεκινήσει νέα επιχείρηση, με σχέδια κατάληψης της Πόλης της Γάζας, ενώ ένας επαγγελματικός οργανισμός μελετητών γενοκτονιών έχει δηλώσει ότι το Ισραήλ διαπράττει γενοκτονία στη Γάζα.

Το Ηνωμένο Βασίλειο, που πέρυσι ανέστειλε τις εξαγωγές ορισμένων όπλων προς το Ισραήλ λόγω ανησυχιών ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν κατά παραβιάσεις του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου, πρόσφατα απαγόρευσε την παρουσία αξιωματούχων της ισραηλινής κυβέρνησης στη μεγαλύτερη έκθεση όπλων της χώρας.

Η Τουρκία επίσης ανακοίνωσε ότι κλείνει τον εναέριο χώρο της για ισραηλινά κυβερνητικά αεροσκάφη και κάθε φορτίο όπλων για τον ισραηλινό στρατό, ενώ η Ιταλίδα πρωθυπουργός Τζόρτζια Μελόνι καταδίκασε σε ομιλία της τις επιθέσεις του Ισραήλ στη Γάζα ως δυσανάλογες.

Ο Τραμπ δήλωσε την Παρασκευή ότι σκοπεύει να συναντήσει τον Τούρκο Πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην Ουάσινγκτον την επόμενη εβδομάδα, με σχέδια να συζητήσουν την αγορά αεροσκαφών Boeing και μια συμφωνία για μαχητικά F-16.

Η κυβέρνηση Μπάιντεν είχε αναστείλει την αποστολή βομβών βάρους 2.000 λιβρών στο Ισραήλ λόγω ανησυχιών για θύματα αμάχων, αλλά ο Τραμπ άρπαξε αυτή την αναστολή όταν ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη εγκρίνει στρατιωτική βοήθεια στο Ισραήλ αξίας περίπου 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων μόνο φέτος, συμπεριλαμβανομένων 500 εκατομμυρίων δολαρίων για κιτ καθοδήγησης βομβών τον Ιούνιο, για την αναπλήρωση των στρατιωτικών αποθεμάτων.

Με πληροφορίες από AP News

