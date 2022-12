Οι ΗΠΑ παρουσίασαν το νέο πυρηνικό stealth βομβαρδιστικό τους - Αξίας 700 εκατ. δολ.

Οι αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις παρουσίασαν το B-21, το νέο τους πυρηνικό βομβαρδιστικό τεχνολογίας στελθ που σταδιακά θα αντικαταστήσει τον προκάτοχό του B-52 που επιχείρησε για πρώτη φορά στον Ψυχρό Πόλεμο

Πρόκειται για το πρώτο βομβαρδιστικό μετά από τρεις και πλέον δεκαετίες που έχει τη δυνατότητα μεταφοράς τόσο πυρηνικών όσο και συμβατικών όπλων και κοστίζει περί τα 700 εκατ. δολάρια.

Όπως ήταν αναμενόμενο, συγκεκριμένες λεπτομέρειες τού νέου υπερ-αεροσκάφους παραμένουν υπό άκρα μυστικότητα.

Ωστόσο, όπως δήλωσε ο Αμερικανός υπουργός Άμυνας, Λόιντ Όστιν, «ήταν η απόδειξη των διαχρονικών πλεονεκτημάτων της Αμερικής όσον αφορά την εφευρετικότητα και την καινοτομία».

. @SecDef : [The @USAirForce ’s B-21 Raider is] proof of the Department’s long-term commitment to building advanced capabilities that will fortify America’s ability to deter aggression, today and into the future. pic.twitter.com/93ahmw90Ar

Το B-21 Raider παρουσιάστηκε σε ειδική εκδήλωση χθες, Παρασκευή, στις εγκαταστάσεις της κατασκευάστριας εταιρείας Northrop Grumman στην Καλιφόρνια.

Όπως τόνισε ο υπ. Άμυνας, το αεροσκάφος αυτό προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα στα υπάρχοντα βομβαρδιστικά τού αμερικανικού στόλου, καθώς «ακόμη και τα πιο προηγμένα αμυντικά συστήματα θα δυσκολευτούν να ανιχνεύσουν το Β-21 στους αιθέρες. Πενήντα χρόνια προόδου στην τεχνολογία χαμηλής παρατηρησιμότητας έχουν ενσωματωθεί σε αυτό το αεροσκάφος», είπε.

Unveiled today, the B-21 Raider will be a dual-capable, penetrating-strike stealth bomber capable of delivering both conventional and nuclear munitions. The B-21 will form the backbone of the future Air Force bomber force consisting of B-21s and B-52s.(U.S. Air Force photo) pic.twitter.com/X6KSU7sy6U