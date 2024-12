Οι ΗΠΑ κατάσχεσαν γιοτ Ρώσου ολιγάρχη αλλά η συντήρηση του έχει ήδη κοστίσει 30 εκατ. δολάρια

Στις 2 Ιουνίου του 2022, η κυβέρνηση των ΗΠΑ δαπάνησε 12.458 δολάρια για τον καθαρισμό του γιοτ ενός Ρώσου ολιγάρχη. Έξι ημέρες αργότερα, οι Αμερικανοί φορολογούμενοι ξόδεψαν 52.717 δολάρια σε κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά, ψωμί, μπαχαρικά και άλλα είδη διατροφής για τα 30 μέλη του πληρώματος του πολυτελούς σκάφους, που ονομάζεται Amadea.

Πέντε ημέρες αργότερα, οι φορολογούμενοι ξόδεψαν επιπλέον 277.200 δολάρια για το Amadea, αυτή τη φορά για να το γεμίσουν με 52.800 γαλόνια καυσίμων ενόψει του ταξιδιού του από τα νησιά Φίτζι στο Σαν Ντιέγκο, όπου έχει ελλιμενιστεί με έξοδα των ΗΠΑ.

Πριν μερικές ημέρες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης αποκάλυψε περισσότερα από 1.300 έγγραφα που αποκαλύπτουν πώς η αμερικανική κυβέρνηση συντηρεί το ρωσικό σούπερ γιοτ αξίας 325 εκατομμυρίων δολαρίων, από τότε που κατασχέθηκε στα νησιά Φίτζι τον Μάιο του 2022.

Τότε, η κατάσχεση του σκάφους είχε διαφημιστεί ως σημαντικό βήμα στον οικονομικό πόλεμο που κήρυξε ο προέδρος Τζο Μπάιντεν έπειτα από την εισβολή που διέταξε ο Ρώσος προέδρος Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ισχυρίστηκαν ότι το γιοτ ανήκε στον Ρώσο μεγιστάνα του χρυσού Σουλεϊμάν Κερίμοφ, στον οποίο έχουν επιβληθεί κυρώσεις από το 2018, στο πλαίσιο μιας ευρύτερης εκστρατείας των ΗΠΑ κατά των συμμάχων του Πούτιν, ασκώντας πίεση για τη γρήγορη πώλησή του.

Τα έσοδα υποτίθεται ότι θα μεταφέρονταν στην Ουκρανία για την άμυνά της. Αλλά το Amadea δεν έχει μέχρι στιγμής αποφέρει καρπούς για την Ουκρανία, ενώ η κατάσχεση του ήρθε με ένα σημαντικό μειονέκτημα: Δεκάδες εκατομμύρια δολάρια σε έξοδα συντήρησης που επωμίζονται οι Αμερικανοί φορολογούμενοι.

Μέχρι πρότινος, οι μεγάλες αυτές δαπάνες δεν είχαν δοθεί στη δημοσιότητα.

Αλλά τα αρχεία που ήρθαν στην κατοχή της Washington Post, σε συνδυασμό με καταθέσεις σε ομοσπονδιακά δικαστήρια, δείχνουν ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν δαπανήσει περίπου 30 εκατομμύρια δολάρια για τη συντήρηση του Amadea από τότε που κατασχέθηκε, κάτι που επιβεβαιώθηκε σε δεύτερο χρόνο από μια εκπρόσωπο του Υπουργείου Δικαιοσύνης.

Στο ξεκίνημα του πολέμου στην Ουκρανία, κανένα αντικείμενο δεν έμοιαζε να συμβολίζει καλύτερα τη χλιδή στην οποία ζούσαν οι σύμμαχοι του Βλάντιμιρ Πούτιν από τα σούπερ γιοτ τους. Αυτά τα πανάκριβα, πλωτά ξενοδοχεία που περιλαμβάνουν, στην περίπτωση του Amadea, ένα πιάνο, πισίνα με μωσαϊκό, μεταξωτά χαλιά, κελάρι κρασιών και υπαίθριο κινηματογράφο.

Russian oligarch Suleiman Kerimov $325 million yacht Amadea is currently in Honolulu harbor after the FBI seized it in Fiji. pic.twitter.com/mEpn2OShO2