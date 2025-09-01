ΔΙΕΘΝΗ
Οι ΗΠΑ αναστέλλουν τις βίζες για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά διαβατήρια

Οι ΗΠΑ εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς

Φωτ: Pixabay
Η κυβέρνηση του ρεπουμπλικάνου προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανέστειλε την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για σχεδόν όλους όσοι έχουν παλαιστινιακά ταξιδιωτικά έγγραφα, ανέφερε χθες Κυριακή η εφημερίδα New York Times.

Οι περιορισμοί πλέον πάνε πολύ πιο μακριά απ’ ό,τι ίσχυε ως τώρα, για τους επισκέπτες από τη Λωρίδα της Γάζας. Εμποδίζουν Παλαιστίνιους να ταξιδέψουν στην αμερικανική επικράτεια για ιατρική περίθαλψη, σπουδές σε ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, επισκέψεις σε φίλους ή συγγενείς, ή επιχειρηματικούς σκοπούς, εξηγείται στο δημοσίευμα.

Πριν από δυο εβδομάδες, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ανακοίνωνε πως αναστέλλει την έγκριση θεωρήσεων διαβατηρίων για τους κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας καθώς κάνει «πλήρη και διεξοδική» επανεξέταση των αιτήσεων, απόφαση που καταδικάστηκε από οργανώσεις που υπερασπίζονται τους Παλαιστίνιους ή ευρύτερα την παλαιστινιακή υπόθεση.

Τι κρύβει η απόφαση των ΗΠΑ να μπλοκάρουν τη συμμετοχή του Μαχμούντ Αμπάς στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει το γεγονός ότι ο Πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, Μάχμουντ Αμπάς, μαζί με άλλους 80 αξιωματούχους, έχουν αποκλειστεί από τη συμμετοχή στη φετινή ετήσια Σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών που θα πραγματοποιηθεί τον Σεπτέμβριο στη Νέα Υόρκη. Ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έχει ακυρώσει τις θεωρήσεις εισόδου (βίζες) που είχαν χορηγηθεί σε μέλη της Παλαιστινιακής Αρχής (PA) και της Οργάνωσης για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης (PLO), ενώ έχει αρνηθεί σε άλλους να υποβάλουν αίτηση για βίζα. Αυτή η κίνηση είναι ακόμα μία ενέργεια σε βάρος των Παλαιστινίων από τον Ντόναλντ Τραμπ, μετά τη διακοπή ενός προγράμματος που επέτρεπε σε τραυματισμένα παιδιά από τη Λωρίδα της Γάζας να λάβουν θεραπεία στις ΗΠΑ.

Σε ανακοίνωσή του, το αμερικανικό Υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε ότι «είναι προς το συμφέρον της εθνικής μας ασφάλειας να κρατήσουμε την PLO και την PA υπεύθυνες για τη μη τήρηση των δεσμεύσεών τους και για την υπονόμευση των προοπτικών ειρήνης».

Προστίθεται δε ότι για να θεωρηθούν «συνεργάτες της ειρήνης», και οι δύο οργανώσεις «πρέπει να αποκηρύξουν σταθερά την τρομοκρατία και να τερματίσουν την υποκίνηση σε τρομοκρατία στην εκπαίδευση, όπως απαιτεί ο Αμερικανικός νόμος και όπως έχουν δεσμευτεί».

 
