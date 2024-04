Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν πως κατέστρεψαν πυραυλικό σύστημα των Χούτι - Απαντούν με επιθέσεις πλοίων Βρετανίας και Ισραήλ

Νέες επιθέσεις καταγράφονται τις τελευταίες ώρες στην Ερυθρά Θάλασσα, με τις ΗΠΑ να υποστηρίζουν πως κατέστρεψαν πυραυλικό σύστημα των Χούτι.

Σύμφωνα με τη σημερινή ανακοίνωση της CENTCOM, το Σάββατο οι αμερικανικές δυνάμεις κατέστρεψαν ένα κινητό σύστημα πυραύλων των Χούτι. Παράλληλα, κατέρριψαν επίσης και ένα μη επανδρωμένο αεροσκάφος πάνω από την Ερυθρά Θάλασσα. Στην ανακοίνωση της CENTCOM προστίθεται πως ένα πλοίο της επιχείρησης «Ασπίδες» επίσης εντόπισε και κατέστρεψε ένα πύραυλο κατά πλοίων, χωρίς να αναφέρονται ωστόσο ούτε τραυματίες ούτε ζημιές.

April 6 Red Sea Update



Between approximately 10:00

a.m. and 3:00 p.m. (Sanaa time) on April 6, U.S. Central Command (CENTCOM) forces successfully destroyed one mobile surface-to air missile system in Houthi controlled territory of Yemen. CENTCOM forces also shot down one… pic.twitter.com/8RxvVQ8OBV