Οι άνδρες της Gen Z είναι πιο πιθανό να ζητούν «υπακοή» από τις συζύγους τους, σε σύγκριση με τους baby boomers

Σχεδόν το ένα τρίτο των ανδρών και αγοριών της Gen Z πιστεύουν ότι η σύζυγος πρέπει να υπακούει στον άνδρα της, σύμφωνα με μια παγκόσμια έρευνα σε 23.000 άτομα, η οποία διαπίστωσε ότι οι νέοι άνδρες έχουν πιο παραδοσιακές απόψεις σχετικά με τους ρόλους των φύλων σε σύγκριση με τις παλαιότερες γενιές.

Το ένα τρίτο (33%) των ανδρών της Gen Z δήλωσε επίσης ότι ο άνδρας πρέπει να έχει τον τελευταίο λόγο σε σημαντικές αποφάσεις, σύμφωνα με την έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 29 χώρες, μεταξύ των οποίων η Μεγάλη Βρετανία, οι ΗΠΑ, η Βραζιλία, η Αυστραλία και η Ινδία.

Τι διαπίστωσε η έρευνα για τους άνδρες της Gen Z

Ειδικότερα, η έρευνα διαπίστωσε ότι οι άνδρες της Gen Z (γεννημένοι μεταξύ 1997 και 2012) ήταν δύο φορές πιο πιθανό να έχουν παραδοσιακές απόψεις σχετικά με τη λήψη αποφάσεων στο γάμο σε σύγκριση με τους άνδρες της γενιάς των baby boomers (γεννημένοι μεταξύ 1946 και 1964), με μόνο το 13% των ανδρών της παλαιότερης γενιάς να συμφωνούν ότι η σύζυγος πρέπει πάντα να υπακούει στον σύζυγό της. Μεταξύ των γυναικών, το 18% της Gen Z και το 6% των baby boomers συμφώνησαν.

Τα άτομα και των δύο φύλων στην Ινδονησία (66%) και τη Μαλαισία (60%) ήταν πιο πιθανό να συμφωνήσουν με τη δήλωση, σε σύγκριση με το 23% στις ΗΠΑ και το 13% στη Μεγάλη Βρετανία.

Η ετήσια έρευνα σε άτομα άνω των 16 ετών διεξήχθη από την Ipsos και το Global Institute for Women’s Leadership του King’s College London και αποκάλυψε μια έντονη διαφορά στις πεποιθήσεις των διαφορετικών γενεών ανδρών όσον αφορά τους ρόλους των φύλων:

Σχεδόν το ένα τέταρτο (24%) των ανδρών της Gen Z πιστεύει ότι οι γυναίκες δεν πρέπει να φαίνονται υπερβολικά ανεξάρτητες ή αυτάρκεις , σε σύγκριση με το 12% των ανδρών της γενιάς των baby boomers.

, σε σύγκριση με το 12% των ανδρών της γενιάς των baby boomers. Οι στάσεις απέναντι στις σεξουαλικές νόρμες διαφέρουν επίσης σημαντικά μεταξύ των γενεών , με το 21% των ανδρών της Gen Z να πιστεύει ότι μια «αληθινή γυναίκα» δεν πρέπει ποτέ να παίρνει την πρωτοβουλία για σεξ, σε σύγκριση με μόνο το 7% των ανδρών της γενιάς των baby boomers.

, με το 21% των ανδρών της Gen Z να πιστεύει ότι μια «αληθινή γυναίκα» δεν πρέπει ποτέ να παίρνει την πρωτοβουλία για σεξ, σε σύγκριση με μόνο το 7% των ανδρών της γενιάς των baby boomers. Περισσότεροι από τους μισούς (59%) άνδρες της Gen Z δήλωσαν ότι οι άνδρες αναμένεται να κάνουν πάρα πολλά για να υποστηρίξουν την ισότητα, σε σύγκριση με το 45% των ανδρών της γενιάς των baby boomers. Για τις γυναίκες, τα ποσοστά ήταν 41% και 30% αντίστοιχα.

Παρά το γεγονός ότι είναι οι πιο πιθανό να πιστεύουν ότι μια γυναίκα δεν πρέπει να εμφανίζεται υπερβολικά ανεξάρτητη ή αυτοδύναμη, οι άνδρες της Gen Z αποτελούν επίσης την ομάδα που είναι πιο πιθανό να πιστεύει ότι οι γυναίκες με επιτυχημένη καριέρα είναι πιο ελκυστικές για τους άνδρες – το 41% συμφώνησε με αυτή τη δήλωση.

Ο καθηγητής Heejung Chung, διευθυντής του Global Institute for Women’s Leadership και επικεφαλής της έρευνας, δήλωσε ότι υπάρχουν κάποια ενθαρρυντικά σημάδια που δείχνουν ότι η υποστήριξη για την ισότητα των φύλων παραμένει ισχυρή, όπως η συμφωνία ότι πρέπει να υπάρχουν περισσότερες γυναίκες στην κυβέρνηση.

Ωστόσο, όταν υπήρχαν συγκρίσιμα στοιχεία, αυτά έδειχναν ότι οι απόψεις γίνονταν πιο παραδοσιακές. Το 2019, το 42% των ανθρώπων παγκοσμίως δήλωσαν ότι τα δικαιώματα των γυναικών είχαν προχωρήσει αρκετά στη χώρα τους, σε σύγκριση με το 52% σήμερα. Στη Βρετανία, αυτό ισοδυναμούσε με αύξηση 12 μονάδων.

«Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά παράπονα, πολύς φόβος ότι οι άνδρες θα χάσουν την κοινωνική τους θέση», δήλωσε ο Chung. «Και υπάρχει ένα κενό που γεμίζει με ρητορική και φωνές που προσπαθούν να στρέψουν τους νέους άνδρες ενάντια στην ισότητα των φύλων, ενάντια στις νέες γυναίκες, ενάντια στους μετανάστες».

Πιο παραδοσιακές οι προσδοκίες στους νέους άνδρες

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν επίσης ότι οι άνδρες της Gen Z έχουν πιο παραδοσιακές προσδοκίες από τη συμπεριφορά και τις επιλογές τους, για παράδειγμα:

Το 30% των ανδρών της Gen Z πίστευε ότι οι άνδρες δεν πρέπει να λένε «σ' αγαπώ» στους φίλους τους, σε σύγκριση με το 20% των ανδρών της γενιάς των baby boomers και το 21% των γυναικών της Gen Z.

Το 21% των ανδρών της Gen Z πίστευε ότι οι άνδρες που συμμετείχαν στη φροντίδα των παιδιών ήταν λιγότερο αρρενωποί από εκείνους που δεν το έκαναν, σε σύγκριση με το 8% των ανδρών της γενιάς των baby boomers και το 14% των γυναικών της Gen Z.

Και τα δύο φύλα θεωρούσαν ότι οι γυναίκες είχαν περισσότερες επιλογές όσον αφορά τις σχέσεις και τα ραντεβού (22%), τους ρόλους στο νοικοκυριό (24%) και τα ρούχα που μπορούν να φορούν (34%), ενώ οι άνδρες θεωρούνταν ότι είχαν περισσότερες επιλογές όσον αφορά τα χόμπι (18%) και τις δουλειές (39%).

Η Julia Gillard, πρόεδρος του Global Institute for Women’s Leadership και πρώην πρωθυπουργός της Αυστραλίας, δήλωσε ότι τα αποτελέσματα ήταν ανησυχητικά. «Όχι μόνο πολλοί άνδρες της γενιάς Z θέτουν περιοριστικές προσδοκίες στις γυναίκες, αλλά και οι ίδιοι παγιδεύονται σε περιοριστικές νόρμες για τα φύλα», είπε.

Ο Chung είπε ότι και οι οικονομικοί παράγοντες μπορεί να παίζουν κάποιο ρόλο. «Στις προηγούμενες γενιές, οι άνδρες μπορούσαν, με όρους κοινωνιολογίας, να εκφράσουν την αρρενωπότητά τους μέσω του ρόλου τους ως οικογενειάρχες, μέσω της οικονομικής τους συνεισφοράς, με πράξεις όπως η αγορά ενός σπιτιού, η παροχή και η προστασία».

«Όλο και περισσότερο για τους νέους άνδρες σε όλο τον κόσμο, αυτές οι ευκαιρίες δεν είναι τόσο εύκολες. Έτσι, αισθάνονται ίσως μια απώλεια ευκαιριών και δεν τους έχουν δοθεί θετικές, ποικίλες αντιλήψεις για την αρρενωπότητα».

Τα στοιχεία αποκάλυψαν ένα χάσμα μεταξύ της προσωπικής άποψης των ανθρώπων για τους ρόλους των φύλων στο σπίτι και της άποψής τους για τις προσδοκίες της κοινωνίας.

Στη Βρετανία, μόνο το 14% των ανθρώπων θεωρούσε προσωπικά ότι οι γυναίκες πρέπει να αναλαμβάνουν το μεγαλύτερο μέρος της ευθύνης για τη φροντίδα των παιδιών, αλλά το 43% δήλωνε ότι οι γυναίκες πρέπει να είναι κυρίως ή εξ ολοκλήρου υπεύθυνες.

Με πληροφορίες από Guardian