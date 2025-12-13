Γιατί η Gen Z γοητεύεται όλο και περισσότερο από τη ρετρό τεχνολογία;

Η Gen Z όπως όλα δείχνουν επιστρέφει στο ρετρό.

Το τελευταίο διάστημα παρατηρείται μία «στροφή» της νέας γενιάς, σε παλιότερες τεχνολογίες. Με απλά λόγια η Gen Z, αναζητά έναν τρόπο να «αποσυνδεθεί» από τον διαδικτυακό κόσμο.

Η Amazon UK μιλώντας στο BBC για το φαινόμενο αυτό, επισήμανε ότι τα «παλιομοδίτικα» gadgets σημείωσαν μεγάλη άνοδο στις πωλήσεις στη Black Friday, με φορητά πικάπ, Tamagotchis και αναλογικές φωτογραφικές μηχανές μίας χρήσης να βρίσκονται ανάμεσα στα best sellers.

Οι αλυσίδες Currys και John Lewis ανέφεραν επίσης ότι είδαν παλιά gadgets να επανέρχονται δυναμικά, με ραδιόφωνα, instant κάμερες και ξυπνητήρια να καταγράφουν σημαντική αύξηση.



«Υπάρχει κάτι αυθεντικό στο να έχεις DVD»

Ο 17χρονος Declan, μιλώντας στο BBC εξήγησε ότι για εκείνον το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των DVD είναι οι θήκες τους. Ενώ πολλοί χρήστες περνούν ατελείωτες ώρες στο Netflix ψάχνοντας τι θα δουν, ο ίδιος προτιμά την πιο παραδοσιακή εμπειρία.

Μεγάλωσε περιτριγυρισμένος από τη συλλογή DVD της γιαγιάς του και αργότερα άρχισε να αποκτά δικά του. «Το βασικό σημείο πώλησης για μένα είναι οι θήκες. Υπάρχει κάτι στα πολύ καθαρά κουτιά που απλώς λατρεύω», εξηγεί.

Υπηρεσίες streaming όπως το Netflix και το Disney+ κυριαρχούν στην αγορά, αλλά ο Declan δίνει μεγάλη αξία στην αίσθηση της κατοχής. «Είναι ωραίο να έχεις κάτι που σου ανήκει, αντί να πληρώνεις διαρκώς συνδρομές. Αν αύριο έχανα την πρόσβαση στο streaming, θα είχα ακόμα τις αγαπημένες μου ταινίες έτοιμες να δω», συμπλήρωσε.

Μάλιστα, εξηγεί ότι επειδή τα DVD αποτελούν μια «εξαφανιζόμενη» μορφή θέασης, αυτό τα κάνει και πιο οικονομικά. «Νομίζω ότι είναι απλώς cool, υπάρχει κάτι αυθεντικό στο να τα έχεις. Είναι τεχνολογίες γενεών πίσω, αλλά είναι ωραίο να υπάρχουν», καταλήγει.

«Οι αυλακώσεις στο βινύλιο το κάνουν να φαίνεται αληθινό»

Ο 20χτονος Saul, έχει ξοδέψει πάνω από 1.000 λίρες σε παλιά βινύλια από το 2016. Παρότι τα νέα άλμπουμ σε βινύλιο κοστίζουν γύρω στις 35 λίρες κατά μέσο όρο, περισσότερο δηλαδή από οποιαδήποτε streaming συνδρομή, ο ίδιος θεωρεί ότι αξίζουν.

«Είναι πιο αυθεντικός ήχος. Οι χαρακιές στο δίσκο το κάνουν να νιώθει αληθινό, ακούς τη διαφορά», συνεχίζει. Ωστόσο, για εκείνον η αξία δεν αφορά μόνο τον ήχο.

«Έχεις το πραγματικό εξώφυλλο, βάζεις ο ίδιος τον δίσκο» συμπληρώνει, ενώ παράλληλα αναγνωρίζει ότι η δημοφιλία του βινυλίου ίσως δεν κρατήσει για πάντα. «Για πολλούς είναι απλώς μια τάση», σημειώνει.

«Όπως όλα τα trends στα social media, έρχονται και φεύγουν. Μόλις γίνει πολύ ακριβό, ο κόσμος θα το εγκαταλείψει» συνεχίζει, ξεκαθαρίζοντας πως παρ’ όλα αυτά, ο ίδιος θα συνεχίσει να συλλέγει. «Μου αρέσει να τα έχω. Μου αρέσει να έχω την επιλογή να τα ακούσω», καταλήγει.

«Οι αναλογικές κάμερες είναι διαχρονικές»

Η αγαπημένη κάμερα της 21χρονης Aoibheann είναι μια παλιά Pentax Espio. Ενώ οι περισσότεροι τραβούν φωτογραφίες αυθόρμητα με το κινητό, εκείνη προτιμά την πιο προσεγμένη, σχεδόν τελετουργική διαδικασία της αναλογικής φωτογραφίας.

«Κάτι στην ποιότητα και στο στυλ της φωτογραφίας δε συγκρίνεται με του κινητού. Υπάρχει και περισσότερη πίεση στο φιλμ. Δε βλέπεις τη φωτογραφία αμέσως, πρέπει να περιμένεις. Αυτή όμως είναι η μαγεία», εξηγεί.

Η Aoibheann πιστεύει ότι η γοητεία των παραδοσιακών καμερών έχει βαθιές ρίζες.

«Πολλοί νιώθουν νοσταλγία. Μεγαλώσαμε βλέποντας τους γονείς μας να τις χρησιμοποιούν. Η Gen Z απολαμβάνει τη μοναδικότητα αυτής της εμπειρίας. Είναι ένα διάλειμμα από τα κινητά και την άμεση ικανοποίηση. Οι φυσικές κάμερες είναι διαχρονικές. Δεν θα βγουν ποτέ εκτός μόδας επειδή παλιότερες γενιές τις εμπιστεύονταν», επισημαίνει.

«Είναι πιο εθιστικό από οποιοδήποτε παιχνίδι έχω στο PS5»

Ο 21χρονος Kyle, αγόρασε ένα PSP για να ξαναζήσει την παιδική του ηλικία και να απολαύσει την απλότητα του gaming χωρίς ενημερώσεις και downloads.

Το PSP, η φορητή κονσόλα της Sony, έκανε θραύση όταν κυκλοφόρησε το 2005, πουλώντας 185.000 μονάδες στις πρώτες τέσσερις μέρες στο Ηνωμένο Βασίλειο, αλλά καταργήθηκε μια δεκαετία αργότερα.

«Ήταν η πρώτη κονσόλα με την οποία μεγάλωσα. Είναι περίεργο, σαν αίσθηση σπιτικού, και νιώθει ρετρό. Φυσικά η οθόνη δεν είναι τόσο καλή, τα κουμπιά επίσης. Είναι πιο αναξιόπιστο. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία», αναφέρει αρχικά.

«Στο σημερινό PlayStation ή Xbox δεν μπορείς απλά να παίξεις. Πρέπει να κάνεις downloads και updates. Με το PSP βάζεις απλώς το παιχνίδι και παίζεις. Παίζω Need for Speed στο PSP, είναι πιο εθιστικό από οποιοδήποτε παιχνίδι έχω στο PS5», συνεχίζει.

Το νέο ενδιαφέρον για το PSP, με το χαρακτηριστικό αισθητικό στιλ των early 2000s, ίσως για ορισμένους να αποτελεί περαστική μόδα. «Υπάρχει σίγουρα ένας επιτελεστικός χαρακτήρας, σαν αξεσουάρ για κάποιους. Για τους περισσότερους είναι απλώς ένα trend. Αλλά για άτομα σαν εμένα, θα παίζω μέχρι να χαλάσει», καταλήγει.

