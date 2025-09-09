ΔΙΕΘΝΗ
Οι Αμερικανοί μαθητές χάνουν έδαφος σε μαθηματικά και ανάγνωση – Χειρότερες επιδόσεις 20ετίας

«Οι χαμηλότερες επιδόσεις βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά. Αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να μας κινητοποιήσουν για άμεση δράση»

Φωτ. Αρχείου: Unsplash
Τα νέα δεδομένα από το NAEP, γνωστό και ως το «δελτίο επιδόσεων του έθνους», αποτυπώνουν μια μακροχρόνια καθοδική πορεία που επιδεινώθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19. Οι μαθητές της τελευταίας τάξης του λυκείου σημείωσαν το 2024 τις χαμηλότερες επιδόσεις σε ανάγνωση από τότε που ξεκίνησε η αξιολόγηση το 1992, ενώ στα μαθηματικά οι επιδόσεις ήταν οι χαμηλότερες από το 2005.

Συγκεκριμένα, 45% των μαθητών λυκείου απέτυχαν να φτάσουν το βασικό επίπεδο επάρκειας στα μαθηματικά, ενώ το 32% δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί ούτε στο βασικό επίπεδο κατανόησης κειμένου. Μόλις το ένα τρίτο θεωρείται επαρκώς προετοιμασμένο για πανεπιστημιακά μαθήματα μαθηματικών, ποσοστό μειωμένο σε σχέση με το 2019.

«Οι χαμηλότερες επιδόσεις βρίσκονται σε ιστορικά χαμηλά. Αυτά τα αποτελέσματα πρέπει να μας κινητοποιήσουν για άμεση δράση», δήλωσε ο Μάθιου Σόλντνερ, ασκών χρέη επιτρόπου στο Εθνικό Κέντρο Στατιστικών Εκπαίδευσης.

Παράγοντες και αιτίες

Αν και η πανδημία και τα παρατεταμένα κλεισίματα σχολείων θεωρούνται καθοριστικοί παράγοντες, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η πτώση είχε ξεκινήσει πριν το 2020. Μεταξύ των πιθανών αιτιών αναφέρονται:

  • Η αυξημένη χρήση οθονών και η μείωση της ικανότητας συγκέντρωσης.
  • Η περιορισμένη έκθεση σε μεγάλα κείμενα στη διδασκαλία της λογοτεχνίας.
  • Η σταδιακή υποχώρηση βιωματικών, εργαστηριακών δραστηριοτήτων στις θετικές επιστήμες.

Η Κάρολ Τζάγκο, υπεύθυνη στο California Reading and Literature Project του UCLA, σημείωσε ότι πριν από δύο δεκαετίες οι μαθητές της διάβαζαν περίπου 20 βιβλία τον χρόνο, ενώ σήμερα σε πολλές τάξεις το πρόγραμμα έχει περιοριστεί σε τρία. «Για να γίνεις καλός αναγνώστης, χρειάζεσαι αντοχή. Και αυτή δεν καλλιεργείται πλέον», τόνισε.

Η νέα αξιολόγηση αποκάλυψε και το μεγαλύτερο χάσμα επιδόσεων που έχει καταγραφεί ποτέ μεταξύ των καλύτερων και των πιο αδύναμων μαθητών, ιδιαίτερα στην επιστήμη της Β΄ Γυμνασίου. Παράλληλα, παρατηρείται επαναφορά του φύλου ως παράγοντα ανισότητας, με τα κορίτσια να σημειώνουν μεγαλύτερη πτώση στις επιδόσεις STEM μετά την πανδημία.

Πολιτικές και κοινωνικές προεκτάσεις

Η υπουργός Παιδείας των ΗΠΑ, Λίντα ΜακΜάχον, υποστήριξε ότι τα αποτελέσματα δείχνουν την ανάγκη για περισσότερη αυτονομία των Πολιτειών στη διαχείριση των εκπαιδευτικών πόρων. «Παρά τις δαπάνες δισεκατομμυρίων, το χάσμα επιδόσεων διευρύνεται και οι απόφοιτοι λυκείου βρίσκονται σε χειρότερη θέση από ποτέ», τόνισε.

Η Λέσλι Μαλντούν, εκτελεστική διευθύντρια του National Assessment Governing Board, προειδοποίησε ότι οι μαθητές βγαίνουν στην κοινωνία «με λιγότερες δεξιότητες και γνώσεις, σε μια εποχή που η τεχνολογία και οι κοινωνικές απαιτήσεις ζητούν περισσότερα, όχι λιγότερα».

Με πληροφορίες από Associated Press

