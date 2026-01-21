Οι αμερικανικές δυνάμεις κατέλαβαν έβδομο πετρελαιοφόρο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα

Ο στρατός των Ηνωμένων Πολιτειών ανακοίνωσε ότι κατάσχεσε ένα έβδομο πετρελαιοφόρο πλοίο που συνδέεται με τη Βενεζουέλα.

Η Αμερικανική Διοίκηση Νότου (SOUTHCOM), η οποία εποπτεύει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Λατινική Αμερική, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι κατάσχεσε το πλοίο Motor Vessel Sagitta στο πλαίσιο του αποκλεισμού των πετρελαιοφόρων πλοίων που φεύγουν από τη χώρα και εισέρχονται σε αυτή.

Το ζήτημα του πετρελαίου μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας

«Η κατάσχεση ενός ακόμη πετρελαιοφόρου που λειτουργούσε αψηφώντας τον περιορισμό που επέβαλε ο πρόεδρος Τραμπ στα πλοία που έχουν υποστεί κυρώσεις στην Καραϊβική, αποδεικνύει την αποφασιστικότητά μας να διασφαλίσουμε ότι το μόνο πετρέλαιο που θα φεύγει από τη Βενεζουέλα θα είναι πετρέλαιο που έχει συντονιστεί σωστά και νόμιμα», ανέφερε η SOUTHCOM σε δήλωσή της.

Πρόσθεσε ότι η κατάσχεση του πετρελαιοφόρου την Τρίτη πραγματοποιήθηκε «χωρίς περιστατικά», δημοσιεύοντας ένα βίντεο που φαίνεται να δείχνει τις αμερικανικές δυνάμεις να πετούν προς το πλοίο και να προσγειώνονται στο κατάστρωμα του.

Οι ΗΠΑ άρχισαν να κατασχέουν δεξαμενόπλοια που έχουν υποβληθεί σε κυρώσεις στις 10 Δεκεμβρίου, στο πλαίσιο μιας εκστρατείας ενίσχυσης της πίεσης προς τη Βενεζουέλα.

Through #OpSouthernSpear, the @DeptofWar is unwavering in its mission to crush illicit activity in the Western Hemisphere in partnership with @USCG, @DHSgov and @TheJusticeDept.



This morning, U.S. military forces, in support of the Department of Homeland Security, apprehended… pic.twitter.com/UPADtiw681 — U.S. Southern Command (@Southcom) January 20, 2026

Οι εντάσεις μεταξύ των ΗΠΑ και της Βενεζουέλας κορυφώθηκαν στις 3 Ιανουαρίου, όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε μια στρατιωτική επιχείρηση για την απαγωγή του ομολόγου του από τη Βενεζουέλα, Νικολάς Μαδούρο.

Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι οι ΗΠΑ θα ελέγχουν το πετρέλαιο της Βενεζουέλας και έχει χρησιμοποιήσει την απειλή περαιτέρω στρατιωτικών επιθέσεων για να πιέσει την κυβέρνηση της Βενεζουέλας να συμμορφωθεί.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει επίσης επιβάλει αυστηρές κυρώσεις στην οικονομία της Βενεζουέλας, ως μέρος μιας τάσης που χρονολογείται από την πρώτη θητεία του Ρεπουμπλικάνου ηγέτη ως προέδρου.

Οι ΗΠΑ έχουν χαρακτηρίσει τις κατασχέσεις των δεξαμενόπλοιων ως μέσο επιβολής αυτών των κυρώσεων, αν και η νομιμότητα της χρήσης στρατιωτικής δύναμης για την επιβολή οικονομικών κυρώσεων είναι αμφισβητήσιμη.

Ο Τραμπ και οι αξιωματούχοι του έχουν δηλώσει ότι η πώληση του πετρελαίου της Βενεζουέλας στην παγκόσμια αγορά θα καθορίζεται από τις ΗΠΑ και ότι τα έσοδα από αυτές τις πωλήσεις θα κατατίθενται σε τραπεζικό λογαριασμό που ελέγχεται από τις ΗΠΑ.

Με πληροφορίες από Al Jazeera

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Βενεζουέλα: Η πρώτη συμφωνία πώλησης πετρελαίου από τον Τραμπ πηγαίνει σε εταιρεία μεγαλοδωρητή του

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ ΗΠΑ: Κατέλαβαν άλλο ένα δεξαμενόπλοιο στην Καραϊβική