Οδησσός: Εξερράγη νάρκη σε παραλία την ώρα που έκαναν μπάνιο- 2 νεκροί, 2 τραυματίες

Δύο νεκροί και δύο τραυματίες είναι ο επίσημος απολογισμός από νάρκη που εξερράγη σε παραλία της Οδησσού την ώρα που στο σημείο βρισκόταν άτομα που έκαναν μπάνιο.

Σύμφωνα με το δίκτυο Pravda, δύο κολυμβητές σκοτώθηκαν ακαριαία από την έκρηξη.

Εκπρόσωπος του δημοτικού συμβουλίου δήλωσε πως «μια ομάδα ανδρών αγνόησε τους περιορισμούς που είχαν ανακοινώσει οι αρχές για την επίσκεψη στην παραλία και το κολύμπι στα παράκτια ύδατα».

Υπενθυμίζεται ότι οι αρχές της Οδησσού είχαν ζητήσει από τους κατοίκους να μην κολυμπούν στις περιοχές κοντά στην πόλη ενώ είχαν κλείσει τις παραλίες φέτος το καλοκαίρι, υπό τον φόβο ρωσικών αεροπορικών επιδρομών.

A mine exploded on a beach in the #Odesa region, where there were vacationers. pic.twitter.com/1zC0fz9x3k