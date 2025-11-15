Ο Ζελένσκι δεσμεύεται για αναδιοργάνωση του ενεργειακού τομέα μετά το σκάνδαλο διαφθοράς ύψους 100 εκατ. δολαρίων

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δεσμεύτηκε να «αναμορφώσει» τις κρατικές ενεργειακές εταιρείες, μετά το μεγάλο σκάνδαλο διαφθοράς που συγκλονίζει τον ενεργειακό τομέα της χώρας.

Περίπου 100 εκατομμύρια δολάρια έχουν υπεξαιρεθεί, ανέφεραν οι αρχές κατά της διαφθοράς, προκαλώντας οργή σε μια χώρα όπου οι ρωσικές επιθέσεις έχουν οδηγήσει σε εξουθενωτικές διακοπές ρεύματος.

«Παράλληλα με έναν πλήρη έλεγχο των οικονομικών τους δραστηριοτήτων, η διοίκηση αυτών των εταιρειών θα ανανεωθεί», έγραψε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Χ το Σάββατο.

Η Energoatom, η κρατική εταιρεία πυρηνικής ενέργειας που βρίσκεται στο επίκεντρο του σκανδάλου, θα αποκτήσει νέο εποπτικό συμβούλιο «εντός μίας εβδομάδας», πρόσθεσε.

Αρκετοί από όσους εμπλέκονται στο σκάνδαλο έχουν στενούς δεσμούς με τον Ουκρανό πρόεδρο. Το σκάνδαλο εξελίσσεται τη στιγμή που εντείνονται οι ρωσικές επιθέσεις σε ουκρανικές ενεργειακές εγκαταστάσεις, συμπεριλαμβανομένων υποσταθμών που τροφοδοτούν με ηλεκτρικό ρεύμα πυρηνικούς σταθμούς.

«Έχω επίσης δώσει εντολή στους κυβερνητικούς αξιωματούχους να διατηρούν συνεχή και ουσιαστική επικοινωνία με τις αρχές επιβολής του νόμου και τους φορείς κατά της διαφθοράς», έγραψε ο Ζελένσκι.

Ζήτησε επίσης τον άμεσο διορισμό νέου επικεφαλής της Ukrhydroenergo, της εταιρείας παραγωγής υδροηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και μεταρρυθμίσεις για τον πετρελαϊκό και ενεργειακό γίγαντα Naftogaz και τον εθνικό Διαχειριστή Συστήματος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου.

Δύο υπουργοί αναγκάστηκαν να παραιτηθούν λόγω του κυκλώματος διαφθοράς, ενώ πρώην επιχειρηματικός συνεργάτης του Ζελένσκι τέθηκε υπό κυρώσεις νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, όταν έγινε γνωστό το σκάνδαλο.

Τη Δευτέρα, το Εθνικό Γραφείο Καταπολέμησης της Διαφθοράς της Ουκρανίας (NABU) και η Ειδική Εισαγγελία κατά της Διαφθοράς (SAP) δήλωσαν ότι η έρευνα διάρκειας 15 μηνών αποκάλυψε ότι αρκετά μέλη της ουκρανικής κυβέρνησης εμπλέκονται.

Ορισμένοι από όσους φέρονται να εμπλέκονται είναι – ή υπήρξαν – στενοί συνεργάτες του Ζελένσκι. Μεταξύ όσων κατηγορούνται για συμμετοχή είναι ο υπουργός Δικαιοσύνης Χέρμαν Χαλουσένκο, ο πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ολέξιι Τσερνισόφ και ο Τιμούρ Μίντιτς – επιχειρηματίας και συνιδιοκτήτης του πρώην τηλεοπτικού στούντιο του Ζελένσκι, Kvartal95.

Ο Ζελένσκι έχει δηλώσει στο παρελθόν ότι δεσμεύεται να συνεργαστεί πλήρως με την έρευνα.

Ωστόσο, το σκάνδαλο έχει θέσει ξανά υπό αμφισβήτηση τη δέσμευση του Ζελένσκι στην καταπολέμηση της διαφθοράς.

Τον Ιούλιο, είχε δεχθεί έντονη αντίδραση αφού υπέγραψε νόμο που περιόριζε την ανεξαρτησία της NABU και της SAP.

Η οργή καταλάγιασε μόνο όταν ο Ζελένσκι αποφάσισε να αποκαταστήσει την ανεξαρτησία τους, αλλά το επεισόδιο προκάλεσε επικρίσεις από Ευρωπαίους συμμάχους, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας και της Γερμανίας, ενώ οι πρεσβευτές των χωρών της G7 εξέφρασαν την επιθυμία να συζητήσουν το θέμα με την ουκρανική ηγεσία.

Με πληροφορίες από BBC

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πώς αποκαλύφθηκε το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Η πρώτη αντίδραση Ζελένσκι και τα επόμενα βήματα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Παραιτήθηκαν οι υπουργοί Ενέργειας και Δικαιοσύνης