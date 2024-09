Ο Τζο Μπάιντεν φόρεσε καπέλο με σύνθημα «Τραμπ 2024»- Η «δικαιολογία» του Λευκού Οίκου

Οι υποστηρικτές του Τραμπ αντέδρασαν έντονα όταν κυκλοφόρησαν στο διαδίκτυο φωτογραφίες του Τζο Μπάιντεν να φοράει καπέλο με το λογότυπο της εκστρατείας του πρώην προέδρου.

Στις φωτογραφίες, ο πρόεδρος φαίνεται να φοράει ένα έντονο κόκκινο καπέλο με την επιγραφή "Trump 2024" και να χαμογελάει. Ο λογαριασμός "Trump War Room" στην πλατφόρμα X μοιράστηκε γρήγορα την εικόνα, γράφοντας «Ευχαριστούμε για την υποστήριξη, Τζο!».

«Καλώς ήρθες στο Trump Train, υπναλέε Τζο!!!!» έγραψε ένας χρήστης, ενώ άλλος πρόσθεσε: «Επιτέλους ανέβηκε στο τρένο!» Ένας τρίτος χαρακτήρισε τη χειρονομία του Μπάιντεν ως «το πιο έξυπνο πράγμα που έχει κάνει σε όλη την πολιτική του καριέρα».

At the Shanksville Fire Station, @POTUS spoke about the country's bipartisan unity after 9/11 and said we needed to get back to that.



As a gesture, he gave a hat to a Trump supporter who then said that in the same spirit, POTUS should put on his Trump cap. He briefly wore it. https://t.co/7VKZnkVMY7