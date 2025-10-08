ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ ζητά τη φυλάκιση του δημάρχου του Σικάγο και του κυβερνήτη του Ιλινόις

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έγραψε ότι «θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή επειδή απέτυχαν να προστατεύσουν τους πράκτορες της ICE»

Φωτ: EPA, αρχείου
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, κάλεσε δημόσια να συλληφθούν ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπί Πρίτζκερ, και ο δήμαρχος του Σικάγου, Μπράντον Τζόνσον, κατηγορώντας τους ότι δεν προστατεύουν επαρκώς τους ομοσπονδιακούς πράκτορες μετανάστευσης (ICE) που πραγματοποιούν επιχειρήσεις στην πόλη.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Τραμπ έγραψε ότι οι δύο Δημοκρατικοί αξιωματούχοι «θα έπρεπε να βρίσκονται στη φυλακή επειδή απέτυχαν να προστατεύσουν τους πράκτορες της ICE». Η δήλωση ήρθε λίγες ώρες μετά την άφιξη εκατοντάδων στρατιωτών της Εθνοφρουράς στο Σικάγο, στο πλαίσιο της εκστρατείας καταστολής της παράτυπης μετανάστευσης που έχει ξεκινήσει η ομοσπονδιακή κυβέρνηση.

Ο δήμαρχος του Σικάγο, Μπράντον Τζόνσον, απέρριψε τις δηλώσεις του προέδρου, κατηγορώντας τον για πολιτική στοχοποίηση.«Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ προσπαθεί να φυλακίσει άδικα έναν μαύρο άνδρα. Δεν πάω πουθενά», δήλωσε ο Τζόνσον, υπονοώντας ότι τα σχόλια του προέδρου έχουν ρατσιστικό χαρακτήρα.

Ο κυβερνήτης του Ιλινόις, Τζέι Μπί Πρίτζκερ, έκανε λόγο για «αυταρχική νοοτροπία» του προέδρου. «Ο Τραμπ ζητά πλέον τη σύλληψη εκλεγμένων αξιωματούχων που ελέγχουν την εξουσία του. Πού σταματά αυτός ο δρόμος προς τον ολοκληρωτισμό;» δήλωσε, προσθέτοντας ότι «δεν πρόκειται να υποχωρήσει».

Από την πλευρά του, ο Τραμπ έχει χαρακτηρίσει το Σικάγο «εμπόλεμη ζώνη», επικαλούμενος τα επεισόδια και τις διαδηλώσεις που ξέσπασαν μετά τις επιχειρήσεις ελέγχου μεταναστών από ομοσπονδιακές δυνάμεις.

Νομικές προσφυγές και πολιτική ένταση

Η πολιτεία του Ιλινόις και η πόλη του Σικάγου κατέθεσαν τη Δευτέρα αγωγή εναντίον της ομοσπονδιακής κυβέρνησης, επιδιώκοντας να μπλοκάρουν την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων στην πόλη. Η ακρόαση έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη, ενώ ομοσπονδιακός δικαστής έχει ήδη απαγορεύσει την ανάπτυξη στρατιωτών στο Πόρτλαντ, αλλά επέτρεψε προσωρινά την παρουσία της Εθνοφρουράς στο Σικάγο.

Ο Τραμπ έχει απειλήσει ότι θα επικαλεστεί τον Νόμο περί Εξέγερσης (Insurrection Act), ώστε να χρησιμοποιήσει τον στρατό αν τα δικαστήρια εμποδίσουν τις αναπτύξεις ομοσπονδιακών δυνάμεων σε πόλεις.  «Αν χρειαστεί, θα το κάνω. Αν σκοτώνονται άνθρωποι και οι κυβερνήτες ή τα δικαστήρια μας σταματούν, θα παρέμβω», δήλωσε τη Δευτέρα.

Την περασμένη εβδομάδα, οι διαδηλώσεις στην πόλη κλιμακώθηκαν, με τα επεισόδια να οδηγούν σε βίαιες συγκρούσεις. Οι αρχές μετανάστευσης ανακοίνωσαν ότι άνοιξαν πυρ εναντίον γυναίκας που, σύμφωνα με την αναφορά τους, προσπάθησε να εμβολίσει οχήματα της αστυνομίας. Η γυναίκα νοσηλεύεται, ενώ ο δικηγόρος της αμφισβητεί την εκδοχή των αρχών.

Ο Λευκός Οίκος υπερασπίστηκε τις επιχειρήσεις, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται για «αναγκαία μέτρα δημόσιας τάξης». Ο αναπληρωτής προσωπάρχης, Στίβεν Μίλερ, δήλωσε ότι οι δικαστικές αποφάσεις που τα περιορίζουν αποτελούν «εξέγερση ενάντια στους νόμους και το Σύνταγμα των Ηνωμένων Πολιτειών».

Με πληροφορίες από BBC

