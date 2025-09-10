Ο Τραμπ ζητά από την ΕΕ δασμούς 100% σε Ινδία και Κίνα για να πιεστεί ο Πούτιν να τερματίσει τον πόλεμο

Ο Ντόναλντ Τραμπ ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλει δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές από την Ινδία και την Κίνα, σε μια προσπάθεια να αυξηθεί η πίεση στον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν ώστε να τερματιστεί ο πόλεμος στην Ουκρανία, σύμφωνα με δημοσιεύματα των Financial Times, του BBC και του Bloomberg.

Το αίτημα διατυπώθηκε την Τρίτη, σε συνάντηση Αμερικανών και Ευρωπαίων αξιωματούχων στην Ουάσινγκτον, με αντικείμενο την ενίσχυση των οικονομικών κυρώσεων κατά της Μόσχας. «Είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε αμέσως, αλλά μόνο αν και οι Ευρωπαίοι εταίροι μας σταθούν δίπλα μας», είπε ανώτερος αξιωματούχος των ΗΠΑ, όπως μετέφεραν οι ίδιες πηγές.

Η πρόταση του Τραμπ αντικατοπτρίζει την απογοήτευσή του για το αδιέξοδο στις προσπάθειες διαπραγμάτευσης ειρηνευτικής συμφωνίας, ακόμη και μετά τη συνάντηση κορυφής που είχε με τον Πούτιν στην Αλάσκα. Την ίδια στιγμή, η Ρωσία έχει κλιμακώσει τις επιθέσεις με drones, πραγματοποιώντας την περασμένη εβδομάδα τη μεγαλύτερη αεροπορική επιδρομή από την έναρξη του πολέμου.

Μετά τη σύσκεψη στην Ουάσινγκτον, ο Τραμπ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι αναμένει τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο πρόεδρο «αυτή την εβδομάδα ή στις αρχές της επόμενης».

Η κίνηση του Αμερικανού προέδρου έρχεται στον απόηχο της συνόδου κορυφής στην Κίνα, όπου Πούτιν, Σι Τζινπίνγκ και Ναρέντρα Μόντι εμφανίστηκαν με κοινό μέτωπο απέναντι στη Δύση. Τον περασμένο μήνα, οι ΗΠΑ αύξησαν στο 50% τους δασμούς σε ινδικά προϊόντα, απαντώντας στις αγορές ρωσικού πετρελαίου από το Νέο Δελχί.

Facebook Twitter Ο Κινέζος Πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ ( κέντρο), ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν (αριστερά) και ο ηγέτης της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν (δεξιά) φτάνουν για μια δεξίωση στο Μεγάλο Μέγαρο του Λαού στο Πεκίνο / Φωτ: EPA

Την Τρίτη, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ότι οι εμπορικές διαπραγματεύσεις με την Ινδία βρίσκονται σε εξέλιξη: «Η Ινδία και οι Ηνωμένες Πολιτείες συνεχίζουν συνομιλίες για την άρση εμποδίων στο εμπόριο. Ανυπομονώ να μιλήσω με τον πολύ καλό μου φίλο, πρωθυπουργό Μόντι, τις επόμενες εβδομάδες».

Στις διαβουλεύσεις στην Ουάσινγκτον συμμετείχαν Ευρωπαίοι αξιωματούχοι υπό τον επικεφαλής κυρώσεων της ΕΕ, Ντέιβιντ Ο’Σάλιβαν, μαζί με υψηλόβαθμα στελέχη του αμερικανικού υπουργείου Οικονομικών.

Με πληροφορίες από Guardian

