Η Ευρώπη «μετρά ημέρες» πριν σταματήσει η παραγωγή αυτοκινήτων λόγω της κρίσης στους ημιαγωγούς

Η Ένωση Ευρωπαίων Κατασκευαστών Αυτοκινήτων (ACEA) προειδοποιεί ότι οι γραμμές παραγωγής σε μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες της Ε.Ε. ενδέχεται να «παγώσουν» μέσα στις επόμενες ημέρες, καθώς οι ελλείψεις σε μικροτσίπ από την Κίνα επιδεινώνονται.

Σε επείγουσα ανακοίνωση την Τετάρτη, η ACEA ανέφερε ότι τα εργοστάσια της BMW, της Fiat, της Peugeot και της Volkswagen λειτουργούν πλέον «με τα τελευταία αποθέματα», αφού τα αποθέματα ημιαγωγών της ολλανδικής Nexperia εξαντλούνται μετά την απαγόρευση εξαγωγών που επέβαλε το Πεκίνο.

«Η διακοπή των γραμμών συναρμολόγησης είναι ζήτημα ημερών. Καλούμε όλες τις πλευρές να εντείνουν τις προσπάθειές τους για μια διπλωματική λύση», δήλωσε η γενική διευθύντρια της ACEA, Sigrid de Vries.

Η Mercedes αναζητεί ήδη εναλλακτικούς προμηθευτές ημιαγωγών εκτός Ευρώπης, δήλωσε ο CEO της, Ola Källenius, ενώ η Nissan προειδοποίησε ότι διαθέτει αποθέματα μόνο «μέχρι την πρώτη εβδομάδα του Νοεμβρίου».

Η απαγόρευση της Κίνας και η κρίση στην αλυσίδα εφοδιασμού

Η κρίση ξέσπασε στις αρχές Οκτωβρίου, όταν η Κίνα απαγόρευσε τις εξαγωγές μικροτσίπ της Nexperia —εταιρείας με έδρα την Ολλανδία αλλά κινεζική ιδιοκτησία— σε αντίποινα για την απόφαση της ολλανδικής κυβέρνησης να θέσει την εταιρεία υπό κρατικό έλεγχο και να απομακρύνει τον Κινέζο διευθύνοντα σύμβουλό της, ύστερα από αμερικανικές προειδοποιήσεις για ζητήματα ασφάλειας.

Η Nexperia αποτελεί βασικό προμηθευτή ημιαγωγών για την ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία. Παρότι μεγάλο μέρος της παραγωγής της γίνεται στην Ευρώπη, περίπου το 70% των εξαρτημάτων της «πακετάρεται» στην Κίνα πριν διανεμηθεί. Η κινεζική απαγόρευση, που τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του μήνα, έχει ήδη προκαλέσει σοβαρές αναταράξεις σε εργοστάσια της Ε.Ε., του Ηνωμένου Βασιλείου και της Ιαπωνίας.

Η ACEA προειδοποιεί ότι «οι εναλλακτικοί προμηθευτές είναι ελάχιστοι και η δημιουργία νέας παραγωγικής ικανότητας θα χρειαστεί μήνες». Όπως τονίζει η de Vries, «η βιομηχανία δεν διαθέτει αυτό το περιθώριο χρόνου πριν φανούν οι χειρότερες συνέπειες της κρίσης».

Εντείνονται οι διπλωματικές πιέσεις

Η Κίνα και οι Ηνωμένες Πολιτείες αναμένεται να εγκρίνουν προσωρινή εμπορική συμφωνία στο περιθώριο της συνόδου κορυφής στη Νότια Κορέα, την Πέμπτη, με τον Ντόναλντ Τραμπ και τον Σι Τζινπίνγκ να εξετάζουν την άρση του κινεζικού εμπάργκο στις εξαγωγές σπάνιων γαιών για έναν χρόνο. Παραμένει ωστόσο ασαφές αν η αναστολή αυτή θα καλύψει και τις αποστολές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Οι σπάνιες γαίες —ιδίως οι μαγνήτες— είναι κρίσιμες για την αυτοκινητοβιομηχανία, από τα ηλεκτρικά παράθυρα και τις πόρτες έως τα συστήματα ανάφλεξης και μετάδοσης. Η ταυτόχρονη έλλειψη ημιαγωγών και πρώτων υλών έχει προκαλέσει «ασφυξία» στην παραγωγή, σημειώνουν Ευρωπαίοι αναλυτές.

Την Παρασκευή, αναμένεται στις Βρυξέλλες υψηλόβαθμη κινεζική αντιπροσωπεία για διαβουλεύσεις με αξιωματούχους της Ε.Ε. Ωστόσο, διπλωματικές πηγές προειδοποιούν ότι τα μέσα πίεσης της Ένωσης προς το Πεκίνο «δεν είναι τόσο αποτελεσματικά» όσο οι σκληρές τακτικές των ΗΠΑ.

Σύμφωνα με τον Andrew Small, αναλυτή του German Marshall Fund, «η Ε.Ε. χρειάζεται άμεση λύση στο ζήτημα της Nexperia, και υπάρχουν ελπίδες για πρόοδο αυτή την εβδομάδα». Όπως προσθέτει, η στάση της Κίνας έχει μεταβληθεί αισθητά από τον περασμένο Απρίλιο, όταν «διαπίστωσε ότι η επιθετική διαπραγματευτική τακτική απέναντι στις ΗΠΑ αποδίδει».

Η ολλανδική παρέμβαση και η αντίδραση του Πεκίνου

Η ολλανδική κυβέρνηση ανέλαβε τον έλεγχο της Nexperia στις 30 Σεπτεμβρίου, επικαλούμενη «σοβαρές αδυναμίες στη διακυβέρνηση της εταιρείας». Λίγες ημέρες αργότερα, στις 4 Οκτωβρίου, το υπουργείο Εμπορίου της Κίνας απάντησε με πλήρη απαγόρευση εξαγωγών προϊόντων της εταιρείας από κινεζικό έδαφος, κλιμακώνοντας τη σύγκρουση.

Εκπρόσωπος της Wingtech, του κινεζικού ομίλου που κατέχει τη Nexperia, δήλωσε ότι η κρίση «είναι αποτέλεσμα των απερίσκεπτων ενεργειών της ολλανδικής κυβέρνησης» και ότι η απόφαση «θέτει σε κίνδυνο τη συνέχεια των διεθνών επιχειρηματικών σχέσεων».

Παράλληλα, η κινεζική θυγατρική της Nexperia άρχισε να λειτουργεί αυτόνομα, διαθέτοντας τα προϊόντα της αποκλειστικά στην εσωτερική αγορά της Κίνας.

Σύμφωνα με ευρωπαϊκές πηγές, το Άμστερνταμ εκτιμά ότι μπορεί να επιτευχθεί συμφωνία με το Πεκίνο για ένα «μικτό» ιδιοκτησιακό σχήμα, το οποίο θα επιτρέψει την επανέναρξη των εξαγωγών και θα αποτρέψει την πλήρη αποκοπή της Nexperia από την ευρωπαϊκή αγορά.

