Ο Τραμπ χαρακτηρίζει τη Ρόζι Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα» - Aπειλές για την ιθαγένειά της

Ο Ντόναλντ Τραμπ είχε προηγουμένως χαρακτηρίσει την κωμικό και παρουσιάστρια τηλεόρασης Ρόζι Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα» και δήλωσε ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να «αφαιρέσει» την αμερικανική της ιθαγένεια, παρά μια απόφαση του Ανώτατου Δικαστηρίου που απαγορεύει ρητά σε αυτόν ή στην κυβέρνηση να το πράξουν.

Η Ρόζι Ο’Ντόνελ αποκάλυψε ότι δεν ταξίδεψε στις ΗΠΑ για να παρακολουθήσει την αποφοίτηση της κόρης της από το πανεπιστήμιο, εξηγώντας ότι ο πικρός δημόσιος πόλεμος λόγων με τον Τραμπ επηρέασε την απόφασή της.

Κατά τη διάρκεια μιας πρόσφατης εμφάνισής της στο podcast No Filter, η Ο’Ντόνελ είπε: «Η κόρη μου αποφοίτησε από το πανεπιστήμιο και δεν πήγα πίσω επειδή οι άνθρωποι της ασφάλειας μου είπαν ότι δεν θεωρούν ότι ήταν σοφό». Πρόσθεσε: «Νομίζω ότι ο Τραμπ θα με χρησιμοποιήσει για να εξοργίσει τη βάση του».

Η μακροχρόνια αντιπαράθεση της Ρόζι Ο' Ντόνελ με τον Ντόναλντ Τραμπ

Το 2006, η Ο’Ντόνελ είχε επικρίνει τον Τραμπ για δηλώσεις που έκανε σχετικά με τη νικήτρια του διαγωνισμού ομορφιάς Miss USA, λέγοντας ότι δεν είχε κανένα δικαίωμα να είναι «ηθικός φάρος» για τη διαγωνιζόμενη.

Αυτό προκάλεσε σειρά επιθέσεων από τον Τραμπ, ο οποίος χαρακτήρισε την Ο’Ντόνελ «χαμένη» και «ακατάστατη», μεταξύ άλλων προσβολών. Η Ο’Ντόνελ, με τη σειρά της, αμφισβήτησε τις επιχειρηματικές του ικανότητες και τον σύγκρινε με «πωλητή ελαττωματικών σκευασμάτων».

Το 2015, κατά την πρώτη προεκλογική εκστρατεία του Τραμπ, η Ο’Ντόνελ δήλωσε: «Είναι εφιάλτης», και τον επέκρινε για τις ασεβείς δηλώσεις του για τις γυναίκες.

Τον Ιούλιο, αναφέρθηκε ότι ο Τραμπ σκέφτηκε να αφαιρέσει την αμερικανική ιθαγένεια της Ο’Ντόνελ, γράφοντας: «Λόγω του γεγονότος ότι η Ρόζι Ο’Ντόνελ δεν είναι προς το συμφέρον της Μεγάλης μας Χώρας, εξετάζω σοβαρά την αφαίρεση της ιθαγένειάς της».

Ο Τραμπ χαρακτήρισε την Ο’Ντόνελ «απειλή για την ανθρωπότητα» και είπε ότι θα έπρεπε «να παραμείνει στην υπέροχη χώρα της Ιρλανδίας, αν την θέλουν», αφού η Ο’Ντόνελ μετακόμισε εκεί μετά την επανεκλογή του.

Η ίδια έχει δηλώσει ότι βρίσκεται σε διαδικασία απόκτησης ιρλανδικής ιθαγένειας μέσω οικογενειακής καταγωγής και ότι θα επιστρέψει στις ΗΠΑ «όταν είναι ασφαλές για όλους τους πολίτες να έχουν ίσα δικαιώματα στην Αμερική».

Απαντώντας στην απειλή του Τραμπ, η Ο’Ντόνελ έγραψε στα social media ότι ο Τραμπ «πάντα μισούσε το γεγονός ότι τον βλέπω όπως είναι — ένας εγκληματίας απατεώνας που εκμεταλλεύεται σεξουαλικά και βλάπτει το έθνος για ίδιον όφελος — γι’ αυτό μετακόμισα στην Ιρλανδία. Είναι ένας επικίνδυνος γέρος χωρίς ψυχή, με άνοια, χωρίς ενσυναίσθηση, συμπόνια και βασική ανθρωπιά».

Επίσης δημοσίευσε μια φωτογραφία του Τραμπ με τον Τζέφρι Επστάιν στο Instagram, προσθέτοντας: «Εσύ είσαι ό,τι λάθος υπάρχει στην Αμερική και εγώ είμαι ό,τι μισείς σε ό,τι ακόμη είναι σωστό». Συμπλήρωσε: «Δεν είμαι δική σου για να με φιμώσεις. Ποτέ δεν ήμουν».

Το Υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ αναφέρει στην ιστοσελίδα του ότι οι πολίτες των ΗΠΑ, είτε εκ γενετής είτε μέσω πολιτογράφησης, μπορούν να απαρνηθούν την αμερικανική ιθαγένεια εάν πραγματοποιήσουν συγκεκριμένα βήματα — αλλά μόνο εάν η πράξη είναι εθελοντική και με σκοπό την απάρνηση.

Η καθηγήτρια νομικής στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια, Αμάντα Φροστ, τόνισε ότι το Ανώτατο Δικαστήριο αποφάνθηκε το 1967 ότι η 14η Τροπολογία του Συντάγματος εμποδίζει την κυβέρνηση από το να αφαιρεί την ιθαγένεια.

«Ο πρόεδρος δεν έχει καμία εξουσία να αφαιρέσει την ιθαγένεια ενός πολίτη που γεννήθηκε στις ΗΠΑ», δήλωσε η Φροστ. «Με λίγα λόγια, είμαστε ένα έθνος που ιδρύθηκε με την αρχή ότι οι πολίτες επιλέγουν την κυβέρνηση· η κυβέρνηση δεν μπορεί να επιλέξει τους πολίτες».