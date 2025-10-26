ΔΙΕΘΝΗ
Ο Τραμπ επιβάλλει νέους δασμούς στον Καναδά

Αντίποινα για μια διαφημιστική εκστρατεία εναντίον των αμερικανικών δασμών

Ο Τραμπ επιβάλλει νέους δασμούς στον Καναδά
φωτ.: ΕΡΑ
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, που αποφάσισε αυτήν την εβδομάδα να διακόψει τις εμπορικές σχέσεις με τον Καναδά σε αντίποινα για μια διαφημιστική εκστρατεία εναντίον των αμερικανικών δασμών, ανακοίνωσε απόψε ότι επιβάλει επιπρόσθετους δασμούς ύψους 10% στην Οτάβα.

«Η διαφήμισή τους θα έπρεπε να αποσυρθεί αμέσως, αλλά την άφησαν να μεταδοθεί χθες (σ.σ. Παρασκευή) το βράδυ κατά τη διάρκεια του World Series, γνωρίζοντας ότι ήταν απάτη» έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο Τραμπ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος αναφερόταν σε μια διαφημιστική εκστρατεία που εμφάνιζε τον Ρόναλντ Ρέιγκαν να εκφράζεται κατά των δασμών και η οποία μεταδόθηκε στη διάρκεια του πρώτου αγώνα του τελικού του πρωταθλήματος μπέιζμπολ.

«Λόγω της σοβαρής διαστρέβλωσης των γεγονότων εκ μέρους τους (σ.σ. των Καναδών) και της εχθρικής ενέργειάς τους, αυξάνω τους δασμούς στον Καναδά κατά 10% σε σχέση με ό,τι πληρώνουν τώρα», πρόσθεσε ο Τραμπ.

