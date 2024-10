Ο Στάρμερ συναντήθηκε με την Τέιλορ Σουίφτ σε συναυλία τον Αύγουστο αφού έλαβε δωρεάν εισιτήρια

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Σερ Κιρ Στάρμερ, συναντήθηκε με την παγκοσμίου φήμης ποπ σταρ Τέιλορ Σουίφτ σε μια από τις συναυλίες της τον Αύγουστο, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky News. Η συνάντηση αυτή δεν είχε προηγουμένως επιβεβαιωθεί, και το αν ο Βρετανός πρωθυπουργός είχε παρευρεθεί στη συναυλία είχε προκαλέσει ερωτηματικά τις τελευταίες εβδομάδες στα βρετανικά ΜΜΕ.

Ο Κιρ Στάρμερ και η οικογένειά του είχαν λάβει δωρεάν εισιτήρια, τα οποία δηλώθηκαν όπως απαιτείται και στη συνέχεια εξοφλήθηκαν, σύμφωνα με πληροφορίες. Η συνάντηση του πρωθυπουργού με την Τέιλορ Σουίφτ και τη μητέρα της, Αντρέα, διήρκεσε περίπου 10 λεπτά και επικεντρώθηκε στην επίθεση που συνέβη στο Southport, όπου είχε σημειωθεί μαζική επίθεση με μαχαίρι σε μάθημα χορού αφιερωμένο στη μουσική της Σουίφτ. Ωστόσο, δεν έγινε καμία αναφορά στα μέτρα ασφαλείας της συναυλίας.

Η συνάντηση αυτή πραγματοποιήθηκε μετά από πρόσκληση της Universal Music, η οποία εδρεύει στην εκλογική περιφέρεια του Κιρ Στάρμερ, Holborn και St Pancras. Το ζήτημα της συμμετοχής του στην συναυλία τέθηκε υπό αυξημένη προσοχή, λόγω της αυξημένης αστυνομικής προστασίας που είχε παρασχεθεί στην Taylor Swift για τις συναυλίες της το καλοκαίρι, ειδικά μετά την ακύρωση συναυλιών της στην Αυστρία λόγω τρομοκρατικής απειλής.

This is going from bad to worse for @Keir_Starmer. Not a good look at all...

https://t.co/4GxPtcFQMS