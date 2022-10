Ο Snoop Dogg έχει άνθρωπο να του στρίβει τσιγάρα μαριχουάνας- κι αποκάλυψε πόσα καπνίζει

Ο Snoop Dogg έχει μακρύ παρελθόν στο κεφάλαιο μαριχουάνα και πρόσφατα έγινε γνωστό ότι έχει προσλάβει άνθρωπο να κάνει αποκλειστικά αυτό- να του στρίβει τσιγάρα. Και είναι πάρα πολλά.

Στον Snoop Dogg, ως γνωστόν, αρέσει να καπνίζει μαριχουάνα. Μεταξύ άλλων, έχει μοιραστεί τσιγάρο με την Μάιλι Σάιρους, έχει καπνίσει στις τουαλέτες του Λευκού Οίκου, έχει εκτυπώσει βιβλίο με στίχους του σε χαρτάκια για στριφτό τσιγάρο, έχει τουιτάρει φωτογραφία που περιχαρής κρατά δυο τεράστιες σακούλες με μαριχουάνα και, τέλος πάντων, κάθε άλλο παρά κρύβει την «αδυναμία» του.

Facebook Twitter Ο Snoop Dogg καπνίζει μαριχουάνα με τον γιο του. Τις φωτογραφίες είχε ανεβάσει ο ράπερ στο Τwitter το 2012.

Η Renegade Piranha είναι εκείνη που έχει αναλάβει να στρίβει τα τσιγάρα του σε καθημερινή βάση. Μιλώντας στη ραδιοφωνική εκπομπή The Kyle and Jackie O Show, αποκάλυψε ότι ο 51χρονος ράπερ θέλει να καπνίζει περίπου 230 γραμμάρια την ημέρα, κάτι που ισοδυναμεί με 75 έως 150 «τσιγαριλίκια».

«Τα υπολογίζω σε πάνω από 450.000», απάντησε ότι της ζητήθηκε να εκτιμήσει στο περίπου τον αριθμό των τσιγάρων που έχει στρίψει συνολικά για τον διάσημο ράπερ, ενώ σημείωσε ότι ο Snoop Dogg σπάνια πηγαίνει κάπου χωρίς τσιγάρο μαριχουάνας.

Ο Snoop Dogg δεν ντράπηκε ποτέ για την αγάπη του για τη μαριχουάνα. Κατά τη διάρκεια ενός Q&A στο Twitter το 2013, αποκάλυψε ότι καπνίζει περίπου 81 τσιγάρα την ημέρα, κάτι που συμφωνεί με την εκτίμηση της Piranha.

81 in a day - do tha math ! #snoopchat RT: @KaylaBradley1 How many blunts do you smoke in one hour? @SnoopDogg #snoopchat