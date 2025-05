Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ έκανε μπάνιο σε μολυσμένο ρυάκι με τα εγγόνια του

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, προκάλεσε αντιδράσεις μετά από ανάρτηση στην οποία αναφέρει ότι έκανε μπάνιο με τα εγγόνια του στο Rock Creek, ένα ρυάκι στο οποίο η κολύμβηση απαγορεύεται λόγω υψηλών επιπέδων βακτηρίων.

Η ανάρτηση δημοσιεύτηκε στον λογαριασμό του στην πλατφόρμα X την Ημέρα της Μητέρας και συνοδευόταν από φωτογραφίες από το πάρκο Dumbarton Oaks. Σε μία από αυτές, ο ίδιος φαίνεται μέσα στο νερό. Τα παιδιά δεν φαίνονται να έχουν μπει.

Σύμφωνα με προειδοποίηση που παραμένει ενεργή στην ιστοσελίδα της Εθνικής Υπηρεσίας Πάρκων, το νερό του Rock Creek μπορεί να περιέχει κολοβακτηρίδια, γιάρδια και άλλους παθογόνους μικροοργανισμούς. Η προειδοποίηση έχει εκδοθεί σε συνεργασία με περιβαλλοντική οργάνωση και ισχύει εδώ και χρόνια.

Mother’s Day hike in Dumbarton Oaks Park with Amaryllis, Bobby, Kick, and Jackson, and a swim with my grandchildren, Bobcat and Cassius in Rock Creek. pic.twitter.com/TXowaSMTFY