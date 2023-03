O Ράιαν Ρέινολντς πουλά την εταιρεία τηλεπικοινωνιών του έναντι 1,35 δισ. δολαρίων

Κατάτι πλουσιότερος θα γίνει ο ηθοποιός Ράιαν Ρέινολντς, καθώς η T-Mobile ανακοίνωσε πως εξαγοράζει την Mint Mobile, πάροχο τηλεπικοινωνιών, για 1,35 δισεκατομμύρια δολάρια.

Ο Ρέινολντς, ο οποίος αγόρασε μερίδιο στη Mint Mobile το 2019, θα διατηρήσει «δημιουργικό ρόλο» ως εκπρόσωπος μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας, σύμφωνα με το σχετικό ανακοινωθέν.

«Ποτέ δεν ονειρεύτηκα ότι θα γινόμουν ιδιοκτήτης μιας ασύρματης εταιρείας και σίγουρα δεν ονειρεύτηκα ότι θα την πουλούσα στην T-Mobile» έγραψε ο Καναδός στο Twitter. «Η ζωή είναι παράξενη και είμαι απίστευτα περήφανος και ευγνώμων».

I never dreamt I’d own a wireless company and I certainly never dreamt I’d sell it to T-Mobile. Life is strange and I’m incredibly proud and grateful. #MintMobile