Πούτιν για Ουκρανία: «Συμφωνούμε γενικά με το σχέδιο ΗΠΑ - Δεν έχουμε σκοπό να επιτεθούμε στην Ευρώπη»

Η Μόσχα εμφανίζεται έτοιμη να εξετάσει σοβαρά τα σημεία που προτείνουν οι ΗΠΑ για μια πιθανή συμφωνία ειρήνης στην Ουκρανία, όπως δήλωσε ο Βλαντίμιρ Πούτιν την Πέμπτη.

Ο Ρώσος πρόεδρος τόνισε πως η χώρα του «συμφωνεί γενικά» ότι ο αμερικανικός κατάλογος προτάσεων μπορεί να αποτελέσει αφετηρία για επόμενες διαπραγματεύσεις.

Παράλληλα, ο Πούτιν ανέφερε ότι η Ρωσία είναι «ανοιχτή» σε συνομιλίες με τις ευρωπαϊκές χώρες για νέες εγγυήσεις ασφαλείας και επιχείρησε να υποβαθμίσει τους φόβους περί ενδεχόμενης επίθεσης στη Γηραιά Ήπειρο: «Δεν έχουμε σκοπό να επιτεθούμε στην Ευρώπη», είπε χαρακτηριστικά.

Πούτιν: Η αξιολόγηση των δηλώσεών του

Οι δηλώσεις του έρχονται σε μια περίοδο αυξημένης διπλωματικής κινητικότητας γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία, και έντονων ανησυχιών στη Δύση για τις προθέσεις της Μόσχας, με αρκετές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να προειδοποιούν ότι η Ρωσία προετοιμάζεται για μακρά σύγκρουση.

Το Κρεμλίνο δεν έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για το περιεχόμενο του αμερικανικού σχεδίου, ωστόσο η ρητορική του Πούτιν δείχνει ότι η Ρωσία επιχειρεί να εμφανιστεί διαλλακτική σε ένα πλαίσιο που παραμένει εξαιρετικά ρευστό.

Οι επόμενες εβδομάδες αναμένεται να δείξουν αν οι δηλώσεις αυτές σηματοδοτούν πραγματικό άνοιγμα ή αποτελούν ακόμη μία προσπάθεια της Μόσχας να διαμορφώσει όρους διαπραγμάτευσης χωρίς ουσιαστική μετατόπιση θέσεων.

Πούτιν: Η παρέμβαση Ζαχάροβα για Ουκρανία

Η Μόσχα επανέλαβε σήμερα με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο ότι η προοπτική ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ αποτελεί «κόκκινη γραμμή» για το Κρεμλίνο.

Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι η Ρωσία θεωρεί «απαράδεκτη» οποιαδήποτε κίνηση που θα έβαζε το Κίεβο στην τροχιά της Συμμαχίας υπό αμερικανική ηγεσία.

«Για εμάς, η απειλή παραμένει η επέκταση του ΝΑΤΟ», είπε. «Η προσπάθεια να ενταχθεί η Ουκρανία σε μια επιθετική στρατιωτική συμμαχία που έχει χαρακτηρίσει τη Ρωσία ως στόχο και ως απειλή σε όλα τα επιχειρησιακά περιβάλλοντα είναι εντελώς απαράδεκτη».

Η τοποθέτηση της Ζαχάροβα συνδέεται άμεσα με έναν από τους βασικούς όρους που έχει θέσει ο Βλαντίμιρ Πούτιν για να τερματιστεί ο πόλεμος: να δεσμευτούν οι δυτικές χώρες ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί ποτέ στο ΝΑΤΟ, όπως υπενθυμίζει και το Reuters.

Το θέμα της ουκρανικής ένταξης στη Συμμαχία παραμένει ανοιχτό εδώ και σχεδόν δύο δεκαετίες. Στη σύνοδο του Βουκουρεστίου το 2008, οι ηγέτες του ΝΑΤΟ είχαν συμφωνήσει ότι Ουκρανία και Γεωργία θα γίνουν κάποτε μέλη. Ένα χρόνο αργότερα, το Κίεβο ενσωμάτωσε στο Σύνταγμά του τον στόχο της πλήρους ένταξης σε ΝΑΤΟ και ΕΕ.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ έχει δηλώσει ότι η προηγούμενη αμερικανική στήριξη στην ένταξη της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ συνέβαλε στο ξέσπασμα του πολέμου, τονίζοντας πλέον ότι η Ουκρανία «δεν θα γίνει μέλος της Συμμαχίας».

Στο ειρηνευτικό σχέδιο των 28 σημείων που έχει παρουσιαστεί, το σημείο 7 προβλέπει ρητά ότι η Ουκρανία θα ενσωματώσει στο Σύνταγμά της δέσμευση μη ένταξης στο ΝΑΤΟ, ενώ η Συμμαχία θα προσθέσει στο καταστατικό της πρόβλεψη που θα αποκλείει μελλοντική ουκρανική συμμετοχή.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ, Ria Novosti