Ο Pharrell Williams παρουσίασε τη δεύτερη κολεξιόν του με τη Louis Vuitton

Τη νέα κολεξιόν του με τη Louis Vuitton, παρουσίασε ο Pharrell Williams σε ένα φαντασμαγορικό σκηνικό, στο λιμάνι του Χονγκ Κονγκ.

Η συγκεκριμένη συλλογή ανδρικών ρούχων, είναι η δεύτερη σε συνεργασία του με τη Louis Vuitton, και έγινε παρουσιάστηκε σε σόου με θέα το λιμάνι της πόλης τη νύχτα.

Η επιλογή του χώρου, στο Victoria Dockside, έναν παραλιακό πεζόδρομο γεμάτο από εμπορικά εκθεσιακά κέντρα και ξενοδοχεία, έγινε την ώρα που ο τουρισμός επιστρέφει στο Χονγκ Κονγκ, το οποίο επιδιώκει να ανακτήσει τη λάμψη του μετά την πανδημία.

Το σόου προσέλκυσε πλήθος θαυμαστών της μόδας και όχι μόνο, καθώς πολλοί το παρακολούθησαν μέσα από βάρκες, ενώ ένα παραδοσιακό ξύλινο πλοίο έπλεε σε κοντινή απόσταση, με τα πανιά του να φωτίζονται από το μονόγραμμα του οίκου Louis Vuitton.



Μουσικοί με γιουκαλίλι ξεκίνησαν την επίδειξη, παίζοντας σύνθεση του Pharrell Williams, του Αμερικανού ράπερ Swae Lee και του Πορτορικανού τραγουδιστή Ράου Αλεχάντρο.



Τα μοντέλα διέσχισαν τη Λεωφόρο των Αστέρων, που είχε καλυφθεί με άμμο, παρουσιάζοντας άνετα, καλοραμμένα ρούχα, που παρέπεμπαν μεταξύ άλλων σε στολές ναυτών ή ακόμα και πουκάμισα με χαβανέζικα μοτίβα.

