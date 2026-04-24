Ο Πέδρο Σάντσεθ δεσμεύεται για συνεργασία με το ΝΑΤΟ μετά από αναφορές για κυρώσεις των ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, δήλωσε ότι η κυβέρνησή του θα συνεχίσει να συνεργάζεται κανονικά με τους συμμάχους του ΝΑΤΟ.

Παράλληλα, απέρριψε μια αναφορά σύμφωνα με την οποία αξιωματούχοι των ΗΠΑ εξετάζουν το ενδεχόμενο να επιβάλουν κυρώσεις στη χώρα του λόγω της στάσης της στον πόλεμο με το Ιράν.

Ο Σάντσεθ ανέφερε ότι θα βασιστεί στις «επίσημες θέσεις» της Ουάσιγκτον και όχι σε αναφορές που προέρχονται από ιδιωτικά μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Αναφορές για απειλές των ΗΠΑ προς την Ισπανία με φόντο το ΝΑΤΟ

Το Reuters μετέδωσε νωρίτερα την Παρασκευή ότι αξιωματούχοι του Υπουργείου Άμυνας των ΗΠΑ, σε ένα εσωτερικό μήνυμα, παρουσίασαν επιλογές για μέτρα κατά συμμάχων που αρνήθηκαν να συνδράμουν στις αμερικανικές στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.

Μία από τις επιλογές θα ήταν οι ΗΠΑ να επιδιώξουν να εμποδίσουν αξιωματούχους από χώρες όπως η Ισπανία να κατέχουν προσωρινά υψηλές θέσεις εντός της συμμαχίας.

«Η θέση μας είναι σαφής: απόλυτη συνεργασία με τους συμμάχους», δήλωσε ο Σάντσεθ στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια της συνόδου κορυφής των Ευρωπαίων ηγετών στην Κύπρο την Παρασκευή, απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τη συγκεκριμένη αναφορά.

Ο Ισπανός ηγέτης ενίσχυσε το μήνυμά του ότι ο πόλεμος κατά του Ιράν έχει αποκαλύψει τα προβλήματα της ανάπτυξης στρατιωτικών δυνάμεων και επέμεινε ότι όλες οι χώρες πρέπει να σέβονται το διεθνές δίκαιο.

«Δεν γνωρίζουμε ακριβώς ποιος είναι ο στόχος του πολέμου», δήλωσε ο Σάντσεθ.

Με πληροφορίες από Bloomberg