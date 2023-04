Ο Πάπας Φραγκίσκος στη λειτουργία μετά το εξιτήριο: «Χρειάζομαι κι εγώ το χάδι του Ιησού»

Κανονικά παρά την πρόσφατη περιπέτεια της υγείας του συμμετείχε ο Πάπας Φραγκίσκος στον εορτασμό της Κυριακής των Βαΐων στην πλατεία του Αγίου Πέτρου.

Αύριο, αρχίζει η Μεγάλη Εβδομάδα των Καθολικών και ο Πάπας Φραγκίσκος απηύθυνε χαιρετισμούς σε όλους τους παρευρισκόμενους. «Σας ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, αλλά και για τις προσευχές σας, οι οποίες εντάθηκαν κατά τη διάρκεια αυτών των τελευταίων ημερών. Σας ευχαριστώ»

Ο Πάπας παρείχε ιδιαίτερη ευλογία του σε ένα καραβάνι ειρήνης που αναχώρησε από την Ιταλία για την Ουκρανία τις τελευταίες ημέρες για να μεταφέρει ανθρωπιστική βοήθεια.

Αναλυτικότερα, στην θρησκευτική τελετή για την Κυριακή των Βαΐων χοροστάτησε ο πάπας Φραγκίσκος, ο οποίος πήρε χθες εξιτήριο από το νοσοκομείο Τζεμέλι της Ρώμης.

Ο πάπας, ακόμη ελαφρώς καταπονημένος, ευχαρίστησε όσους προσευχήθηκαν υπέρ της υγείας του. «Ευχαριστώ για την συμπαράστασή σας και τις προσευχές σας, οι οποίες εντατικοποιήθηκαν τις περασμένες ημέρες. Ευχαριστώ τους κατοίκους της Ρώμης και τους προσκυνητές», είπε ο ποντίφικάς. Στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου, σήμερα το πρωί οι πιστοί ξεπέρασαν τις 60.000 χιλιάδες.

«Πρέπει να είμαστε κοντά στους καταφρονημένους, σε όλους τους εγκαταλειμμένους», είπε ο Φραγκίσκος, ο οποίος ευλόγησε τους πιστούς, σε όλη την πλατεία, μέσα από το αυτοκίνητο, γνωστό ως «papa mobile».

