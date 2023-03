Πάπας Φραγκίσκος: Έφαγε πίτσα με τους γιατρούς του - Τα μηνύματα από το νοσοκομείο

Βελτιωμένη, αισθητά, είναι η κατάσταση υγείας του πάπα Φραγκίσκου, ο οποίος αναμένεται να πάρει αύριο εξιτήριο από το νοσοκομείο της Ρώμης, όπου νοσηλεύεται από την Τετάρτη.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από το Βατικανό, η θεραπεία του για τη βρογχίτιδα έχει πολύ καλά αποτελέσματα και θα βγει από το νοσοκομείο εγκαίρως για τους εορτασμούς του Πάσχα των Καθολικών.

Εκπρόσωπος του Βατικανού γνωστοποίησε πως το βράδυ της Πέμπτης έφαγε πίτσα μαζί με το ιατρικό προσωπικό, ενώ και σήμερα ξύπνησε ευδιάθετος.

«Μετά το πρωινό, διάβασε μερικές εφημερίδες και συνέχισε την εργασία του. Η επιστροφή του Παναγιότατου στο σπίτι του στη Σάντα Μάρτα αναμένεται αύριο, μετά τα αποτελέσματα των τελευταίων εξετάσεων σήμερα το πρωί» ανέφερε.

Μετά το εξιτήριο, θα χοροστατήσει στις θρησκευτικές τελετές της Μεγάλης Εβδομάδας των Καθολικών, το Πάσχα των οποίων φέτος «πέφτει» στις 9 Απριλίου.

Μέσα από το νοσοκομείο Αγκοστίνο Τζεμέλι, ο πάπας έστειλε το δικό του μήνυμα για τις ευχές που δέχεται τις ημέρες της νοσηλείας του.

«Είμαι πολύ συγκινημένος για τα μηνύματα που δέχθηκα αυτές τις ώρες και εκφράζω την ευγνωμοσύνη μου» έγραψε.

I am touched by the many messages received in these hours and I express my gratitude for the closeness and prayer.

Σε δεύτερη ανάρτησή του, επεσήμανε πως μέσω της πίστης, οι δοκιμασίες της ζωής λαμβάνουν άλλη διάσταση.

«Όταν τις αντιμετωπίζουμε με πίστη, οι δοκιμασίες και δυσκολίες της ζωής χρησιμεύουν για να εξαγνίσουν τις καρδιές μας, τις κάνουν ταπεινότερες κι έτσι όλο και πιο ανοιχτές στον Θεό».

When experienced with faith, the trials and difficulties of life serve to purify our hearts, making them humbler and thus more and more open to God. #Lent