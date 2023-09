Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε στην μπλούζα σερβιτόρας

Δεν σταματάει να προκαλεί αντιδράσεις η συμπεριφορά του Ντόναλντ Τραμπ, του οποίου τα πλάνα αυτήν την φορά έχουν κάνει τον γύρο του διαδικτύου εμφανίζοντάς τον να υπογράφει στην μπλούζα μιας κοπέλας.

Ο Ντόναλντ Τραμπ υπέγραψε κατά τη διάρκεια επίσκεψης σε εστιατόριο της Αϊόβα στο πλαίσιο της προεκλογικής του εκστρατείας στο λευκό μπλουζάκι μιας κοπέλας, που όπως αναφέρθηκε δούλευε στο μαγαζί ως σερβιτόρα. Στη συνέχεια υπέγραψε και στο χέρι της. Ο Ντόναλντ Τραμπ μοίρασε πίτσες και φωτογραφήθηκε με τον κόσμο που βρέθηκε στο εστιατόριο.

Donald Trump signs woman's tank top during campaign visit to Iowa restaurant.



