Ο Νικ Κέιβ αποκτά το δικό του ντοκιμαντέρ και μια τηλεοπτική σειρά

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν καλλιτέχνες που έχουν επηρεαστεί από τον Κέιβ, ανάμεσά τους η Φλόρενς Γουέλς των Florence + The Machine, ο σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς και ο συγγραφέας Ίρβιν Γουέλς

Φωτ: EPA, αρχείου
Το έργο και η καλλιτεχνική πορεία του Νικ Κέιβ θα βρεθούν στο επίκεντρο ενός νέου ντοκιμαντέρ με τίτλο «The Veiled World of Nick Cave», που θα προβληθεί αργότερα φέτος στο βρετανικό δίκτυο Sky Documentaries.

Στο αφιέρωμα συμμετέχουν καλλιτέχνες και συνεργάτες που έχουν επηρεαστεί από τον Κέιβ, ανάμεσά τους η Φλόρενς Γουέλς των Florence + The Machine, ο Κόλιν Γκρίνγουντ των Radiohead, ο Γουόρεν Έλις, η σχεδιάστρια Μπέλα Φρόιντ, ο σκηνοθέτης Βιμ Βέντερς και ο συγγραφέας Ίρβιν Γουέλς.

«Ο Νικ Κέιβ είναι ένας από εκείνους τους σπάνιους καλλιτέχνες των οποίων η δύναμη της αφήγησης δεν γνωρίζει όρια», δήλωσε ο Φιλ Έντγκαρ-Τζόουνς, εκτελεστικός διευθυντής του Sky. «Τα έντονα τοπία του ζωντανεύουν μέσα από τα βιβλία του, τη μουσική του και τα κεραμικά του έργα. Είμαστε ενθουσιασμένοι που θα αποκαλύψουμε τον πολυεπίπεδο κόσμο του σε αυτό το ειδικό αφιέρωμα».

Το ντοκιμαντέρ είναι παραγωγής της Supercollider, γνωστής για τα τηλεοπτικά αφιερώματα Live Aid at 40 και Paid in Full: The Battle for Black Music, καθώς και για τη σειρά Israel and the Palestinians: The Road to 7th October του BBC. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Μάικ Κρίστι, δημιουργικός διευθυντής της εταιρείας.

Παράλληλα, το Sky ετοιμάζει και μια σειρά έξι επεισοδίων βασισμένη στο δεύτερο μυθιστόρημα του Κέιβ, The Death of Bunny Munro. Η σειρά, που θα κυκλοφορήσει στις 20 Νοεμβρίου, θα περιλαμβάνει πρωτότυπη μουσική του Κέιβ και του στενού συνεργάτη του, Γουόρεν Έλις. 

