Ο Μπρους Σπρίνγκστιν έχει τη «δική του ημέρα» στο Νιου Τζέρσεϊ

Μια ημέρα αφιερωμένη στον Μπρους Σπρίνγκστιν ετοιμάζεται στο Νιου Τζέρσεϊ φέτος.

Ο κυβερνήτης του Γκάρντεν Στέιτ Φιλ Μέρφι επιβεβαίωσε ότι η Ημέρα του Μπρους Σπρίνγκστιν θα πραγματοποιηθεί στις 23 Σεπτεμβρίου.

«Ο Μπρους Σπρίνγκστιν είναι ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους, εμβληματικούς και με επιρροή μουσικούς -και πολίτης του Νιού Τζέρσεϊ- όλων των εποχών», δήλωσε ο κυβερνήτης Μέρφι.

«Είναι σημαντικό να αναγνωρίζουμε τον Μπρους Σπρίγκστιν για όλα όσα έχει κάνει και θα συνεχίσει να κάνει, από το να μας δίνει το δώρο της μουσικής του μέχρι να δανείσει τον χρόνο του για ό,τι τον ενδιαφέρει, μεταξύ αυτών και του Archives and Center for American Music, ένα χώρο, που θα εμπνεύσει τους αυριανούς τραγουδοποιούς και τραγουδιστές.

»Τον ευχαριστούμε που έδειξε στον κόσμο τι σημαίνει να ζεις με τις αξίες που έχουμε στο Νιου Τζέρσέϊ. Είναι τιμή και περηφάνεια που ανακηρύσσω την ημέρα των γενεθλίων του ως Ημέρα Μπρους Σπρίγκστιν στο Νιου Τζέρσεϊ».

Με τα χρόνια εμβληματικής παρουσίας στην παγκόσμια μουσική σκηνή ο Μπρους Σπρίνγκστιν έχει λάβει αναρίθμητες διακρίσεις, μεταξύ αυτών και το προεδρικό μετάλλιο της Ελευθερίας το 2016, την υψηλότερη διάκριση του έθνους.

Bruce Springsteen is one of the most iconic and influential musicians – and New Jerseyans – of all time, period.



And so, I am both honored and proud to announce @springsteen's birthday, Sept. 23, will officially be known as Bruce Springsteen Day in the Garden State. pic.twitter.com/Ux5B54jdlB