O Μπρένταν Φρέζιερ μεταμορφώνεται και γίνεται 270 κιλά στο «The Whale» του Ντάρεν Αρονόφσκι

Ο τελευταίος ρόλος του Μπρένταν Φρέιζερ συνοδεύεται από μια εντυπωσιακή μεταμόρφωση.

Ο 53χρονος ηθοποιός πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη ταινία «The Whale» του Ντάρεν Αρονόφσκι, όπου υποδύεται έναν άντρα περίπου 270 κιλών.

Η εταιρεία παραγωγής A24 δημοσίευσε στο Twitter μια φωτογραφία του Μπρένταν Φρέιζερ στο ρόλο, στο πλαίσιο της ανακοίνωσης ότι η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο 79ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Premiering at the 79th Venice Film Festival 🇮🇹

• Darren Aronofsky's THE WHALE starring Brendan Fraser and Sadie Sink

• Joanna Hogg's THE ETERNAL DAUGHTER starring Tilda Swinton

• Ti West's PEARL starring Mia Goth pic.twitter.com/AxlAbhWDRo