Ο Μπολσονάρο κατηγορεί τον Ντι Κάπριο για παραπληροφόρηση

Ο πρόεδρος της Βραζιλίας Ζαΐχ Μπολσονάρο κατηγόρησε τον Λεονάρντο Ντι Κάπριο για παραπληροφόρηση.

Σύμφωνα με τον Βραζιλιάνο πρόεδρο ο ηθοποιός φέρεται να δημοσίευσε μια πολύ παλαιότερη φωτογραφία, ενώ αναφερόταν σε για δασικές πυρκαγιές, που κατέστρεψαν το τροπικό δάσος του Αμαζονίου το 2019.

Η διαδικτυακή κόντρα σημειώθηκε όταν ο Ντι Κάπριο δημοσίευσε ένα μήνυμα που ενθαρρύνει τους Βραζιλιάνους να εγγραφούν για να ψηφίσουν στις εκλογές του Οκτωβρίου.

«Η Βραζιλία φιλοξενεί τον Αμαζόνιο και άλλα οικοσυστήματα που είναι κρίσιμα για την κλιματική αλλαγή. Αυτό που συμβαίνει εκεί έχει σημασία για όλους μας και η ψήφος των νέων είναι το κλειδί για την πίεση σε αλλαγή για έναν υγιή πλανήτη», έγραψε ο ηθοποιός.

Ο Μπολσονάρο απάντησε στον Ντι Κάπριο, γράφοντας «Ευχαριστώ για την υποστήριξή σου, Λίο! Είναι πολύ σημαντικό να ψηφίσουν όλοι οι Βραζιλιάνοι στις επόμενες εκλογές. Ο λαός μας θα αποφασίσει αν θέλει να διατηρήσει την κυριαρχία μας στον Αμαζόνιο ή αν θα κυβερνηθεί από απατεώνες που εξυπηρετούν ξένα ειδικά συμφέροντα. Καλή δουλειά στο The Revenant!»

Στη συνέχεια κατηγόρησε τον Ντι Κάπριο ότι προφανώς έκανε παραπληροφόρηση στο Instagram.

«Παρεμπιπτόντως, η φωτογραφία που δημοσίευσες για να μιλήσεις για τις πυρκαγιές στον Αμαζόνιο το 2019 είναι του 2003» έγραψε ο Βραζιλιάνος Πρόεδρος.

Σημειώνεται ότι το 2020, η βραζιλιάνικη γερουσία ψήφισε το αμφιλεγόμενο νομοσχέδιο για τις «ψευδείς ειδήσεις», το οποίο στοχεύει στην πάταξη της παραπληροφόρησης στο διαδίκτυο.

«Υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να συλλάβουν Βραζιλιάνους πολίτες που κάνουν αυτού του είδους το λάθος εδώ στη χώρα μας», συνέχισε ο Μπολσονάρο.

«Αλλά είμαι εναντίον αυτής της τυραννικής ιδέας. Οπότε σε συγχωρώ. Φιλιά από τη Βραζιλία».

Βέβαια, η επίμαχη φωτογραφία, που επισύναψε ο Μπολσονάρο δεν εμφανίζεται στη σελίδα του Ντι Κάπριο στο Instagram.

Την ίδια ώρα οι περιβαλλοντολόγοι κατηγόρησαν τον Μπολσονάρο ότι επέτρεψε την επιτάχυνση της διαδικασίας αποψίλωσης των δασών στη Βραζιλία, καθώς αποδυνάμωσε σημαντικά τη νομική προστασία για το τροπικό δάσος του Αμαζονίου από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του το 2019.

Λίγο μετά την ανάληψη των καθηκόντων του το 2019, ισχυρίστηκε ότι ήταν μια «λανθασμένη αντίληψη» το γεγονός ότι το τροπικό δάσος του Αμαζονίου θεωρείται ως ο πνεύμονας της Γης.

