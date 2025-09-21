ΔΙΕΘΝΗ
Ο Μιλέι θα συναντηθεί με Τραμπ και Νετανιάχου στη Νέα Υόρκη

Η αργεντίνικη κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να ανοίξει την πρεσβεία της στη Ιερουσαλήμ το επόμενο έτος

Φωτ.: EPA
Ο πρόεδρος της Αργεντινής, Χαβιέρ Μιλέι, θα συναντηθεί την Τρίτη με τον Πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στη Νέα Υόρκη, όπως ανακοίνωσε το προεδρικό γραφείο της χώρας το Σάββατο.

Ο Μιλέι, ο οποίος ακολουθεί εξωτερική πολιτική φιλική προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, θα συναντηθεί επίσης με τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, Μπενιαμίν Νετανιάχου, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ που θα πραγματοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα στη Νέα Υόρκη.

Η αργεντίνικη κυβέρνηση έχει επανειλημμένα δηλώσει ότι σκοπεύει να ανοίξει την πρεσβεία της στη Ιερουσαλήμ το επόμενο έτος, στέλνοντας μήνυμα υποστήριξης προς το Ισραήλ. Παράλληλα, ο Μιλέι έχει δηλώσει επανειλημμένα την υποστήριξή του στον Τραμπ, με τον οποίο έχει συναντηθεί από την ανάληψη των καθηκόντων του το 2023.

Η Αργεντινή, η οποία διατηρεί συμφωνία με το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, επιδιώκει στήριξη για την οικονομική της πολιτική σε μια περίοδο έντονων πιέσεων στις χρηματοπιστωτικές αγορές, μετά την ήττα του κυβερνώντος κόμματος στις εκλογές της επαρχίας του Μπουένος Άιρες.

Την Δευτέρα, ο Μιλέι μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών Γκεράρντο Βέρτεϊν και τον Υπουργό Οικονομίας Λουίς Καπούτο θα συναντηθούν με τη Διευθύντρια του ΔΝΤ, Κρισταλίνα Γκεοργκίεβα, για την ενίσχυση της συνεργασίας και της οικονομικής στήριξης.

