Μπαχρέιν: Μεγάλη έκρηξη έπειτα από πλήγμα του Ιράν σε πετρελαϊκή εγκατάσταση

Σύμφωνα με το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της χώρας, τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας σημειώθηκε επιδρομή ιρανικών drones, αφήνοντας πίσω 32 τραυματίες

Ιρανικό πλήγμα προκάλεσε πυρκαγιά σε πετρελαϊκή εγκατάσταση στην πόλη αλ Μάαμεερ στο Μπαχρέιν, μετέδωσε σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης, ενώ η εθνική πετρελαϊκή εταιρεία Babco επικαλέστηκε «ανωτέρα βία» μετά «την πρόσφατη επίθεση εναντίον του συγκροτήματός της διύλισης».

«Πυρκαγιά ξέσπασε μετά την ιρανική επίθεση με στόχο την εγκατάσταση στην αλ Μάαμεερ, έχουν αναφερθεί υλικές ζημιές αλλά όχι θύματα», ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων του Μπαχρέιν σε ανάρτησή του στο Χ, διευκρινίζοντας ότι οι αρχές «έχουν ξεκινήσει επιχειρήσεις για την καταπολέμηση της πυρκαγιάς».

Από την πλευρά της η Babco έκανε λόγο για «κατάσταση ανωτέρας βίας» μετά «την πρόσφατη επίθεση στο διυλιστήριο της», σύμφωνα με ανακοίνωση του ομίλου.

Τις πρωινές ώρες της Δευτέρας (9/3) σημειώθηκε επιδρομή ιρανικών drones τραυματίζοντας 32 πολίτες - ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση - στη Σίτρα, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency.

«Η επίθεση που διαπράχθηκε από εχθρικό ιρανικό drone εναντίον της περιοχής Σίτρα τα ξημερώματα προκάλεσε 32 τραυματισμούς στις τάξεις των αμάχων», στους οποίους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και «τέσσερις είναι σοβαρά, ανάμεσά τους παιδιά που χρειάστηκαν χειρουργικές επεμβάσεις», σύμφωνα με την πηγή αυτή.

Έφηβη 17 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα μάτια, ενώ δυο παιδιά 7 και 8 ετών φέρουν σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι το μικρότερο από τα θύματα είναι νήπιο δυο ετών.

Η Σαουδική Αραβία καταδικάζει τις «αδικαιολόγητες» επιθέσεις του Ιράν

Η Σαουδική Αραβία καταδίκασε τις «αδικαιολόγητες επιθέσεις» του Ιράν εναντίον του βασιλείου και γειτόνων του στον Κόλπο, με ανακοίνωση την οποία δημοσιοποίησε στο Ριάντ τη δέκατη ημέρα του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

«Η Σαουδική Αραβία επαναβεβαιώνει την κατηγορηματική καταδίκη των καταδικαστέων ιρανικών επιθέσεων εναντίον του Βασιλείου, των κρατών μελών του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (ΣΣΚ), αραβικών και ισλαμικών χωρών και φίλων εθνών».

Οι ενέργειες αντιποίνων του Ιράν είναι «απαράδεκτες και αδικαιολόγητες σε κάθε περίσταση», τόνισε το υπουργείο Εξωτερικών μέσω X.

