Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Ιράν και Ισραήλ ανταλλάσσουν πλήγματα - Νέες επιθέσεις σε χώρες του Κόλπου

Πάνω από μια εβδομάδα μαίνεται ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή, μετά τις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν κατά τις οποίες σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ.

Το Ιράν εξαπέλυσε σήμερα τις πρώτες ομοβροντίες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων εναντίον του Ισραήλ και γειτόνων του στον Κόλπο αφότου ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ διαδέχθηκε, αναδεικνυόμενος ανώτατος ηγέτης της Ισλαμικής Δημοκρατίας, τον πατέρα του, τον αγιατολά Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Τη δέκατη ημέρα της ένοπλης σύρραξης που έχει βάλει φωτιά σ’ όλη τη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες πως διεξάγει νέα πλήγματα που βάζουν στο στόχαστρο «υποδομές του ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος» στο κεντρικό Ιράν, ενώ έστειλε τα ξημερώματα καταδρομείς με ελικόπτερα στον ανατολικό Λίβανο και βομβάρδισε τη νότια Βηρυτό, προπύργιο του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν.

Έχοντας καταληφθεί από πανικό εξαιτίας της κλιμάκωσης του πολέμου και τον συνεχιζόμενο αποκλεισμό των στρατηγικής σημασίας Στενών του Ορμούζ, παράγοντες των αγορών συνέβαλαν η τιμή του πετρελαίου να εκτοξευτεί στα ύψη σήμερα, με το βαρέλι να αλλάζει πλέον χέρια για πάνω από 118 δολάρια.

Ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ιερωμένος 56 ετών, που θεωρείται πιο κοντά στους συντηρητικούς στο Ιράν, κυρίως λόγω των δεσμών του με τους Φρουρούς της Επανάστασης, του ιδεολογικού στρατού της Ισλαμικής Δημοκρατίας, επελέγη χθες Κυριακή ως νέος ανώτατος ηγέτης από τη Συνέλευση των Ειδικών, όργανο με 88 μέλη που αντλούνται από το σιιτικό κληρικαλιστικό σύστημα.

Την ανακοίνωση έκανε χθες βράδυ με επίσημο τόνο παρουσιαστής της κρατικής τηλεόρασης με φωτογραφία του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ στο φόντο. Η Συνέλευση των Ειδικών διαβεβαίωσε ότι «δεν δίστασε ούτε λεπτό» να εκπληρώσει την αποστολή τα, παρά «τη βάρβαρη επίθεση της εγκληματικής Αμερικής και του κακοποιού σιωνιστικού καθεστώτος». Οι Φρουροί της Επανάστασης, οι ένοπλες δυνάμεις, η αστυνομία, η διπλωματία ορκίστηκαν αμέσως πίστη και υποταγή στον νέο ανώτατο ηγέτη, που διαδέχθηκε τον πατέρα του, στην εξουσία από το 1989, ώσπου σκοτώθηκε την 28η Φεβρουαρίου, τις πρώτες ώρες του πολέμου.

Η κυβέρνηση του Ισραήλ απείλησε ήδη από την Τετάρτη ότι ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν θα είναι «στόχος». Όσο για τον Ντόναλντ Τραμπ, που διεμήνυε πως θα έπρεπε να έχει λόγο για το ποιος θα αναλάβει την εξουσία στο Ιράν, προειδοποίησε πως ο νέος ανώτατος ηγέτης «δεν θα διαρκέσει πολύ» χωρίς την έγκρισή του, προτού καν ανακοινωθεί ποιος είναι. Την Πέμπτη, είχε ήδη ξεκαθαρίσει ότι δεν επρόκειτο να ανεχθεί να αναλάβει ηγέτης της χώρας ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ.

Πόλεμος στη Μέση Ανατολή: Το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα σε χώρες του Κόλπου

Από το ξέσπασμα του πολέμου, το Ιράν επιτίθεται σε υποδομές στο έδαφος γειτόνων του στον Κόλπο, πλούσιους σε υδρογονάνθρακες, καθώς φιλοξενούν μεγάλες αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις.

Οι αρχές στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα ανακοίνωσαν σήμερα, λίγο πριν από τις 05:30, ότι έχουν γίνει στόχος πυραυλικής επίθεσης, καθώς το Ιράν συνεχίζει τα πλήγματα αντιποίνων στον Κόλπο. «Συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας αντιμετωπίζουν αυτή τι στιγμή πυραυλική απειλή», ανέφερε το εθνικό κέντρο αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων και καταστροφών των Εμιράτων μέσω X.

Eπίσης, το υπουργείο Άμυνας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε τις πρώτες πρωινές ώρες ότι καταρρίφθηκαν τέσσερα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα που κατευθύνονταν προς πετρελαιοπηγή στη Σέιμπα (νοτιοανατολικά), κοντά στα σύνορα με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Τέσσερα drones κατευθυνόμενα στην πετρελαιοπηγή Σέιμπα αναχαιτίστηκαν και καταστράφηκαν», ανέφερε εκπρόσωπος του υπουργείου μέσω X. Το κοίτασμα αυτό ήδη έγινε στόχος μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων χθες Κυριακή, σύμφωνα με τις αρχές του βασιλείου, το οποίο πλέον υφίσταται πρακτικά καθημερινά επιθέσεις αντιποίνων του Ιράν, μετά το ξέσπασμα του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Επιθέσεις με ρουκέτες και μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα στοχοποίησαν αμερικανική διπλωματική εγκατάσταση κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο της Βαγδάτης κι αποκρούστηκαν από πυροβόλο αντιαεροπορικής άμυνας C-RAM, σύμφωνα με πηγές του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς στην ιρακινή αστυνομία. Παράλληλα, drones στοχοποίησαν στρατιωτική βάση των ΗΠΑ κοντά στο αεροδρόμιο της Αρμπίλ, στην αυτόνομη περιφέρεια του ιρακινού Κουρδιστάν, σύμφωνα με πηγές στις υπηρεσίες ασφαλείας.

Παράλληλα, επιδρομή ιρανικών μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων που εξαπολύθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες τραυμάτισε 32 πολίτες- ανάμεσά τους τέσσερις που βρίσκονται σε σοβαρή κατάσταση- στη Σίτρα του Μπαχρέιν, σύμφωνα με δεδομένα του υπουργείου Υγείας που μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Bahrain News Agency. «Η επίθεση που διαπράχθηκε από εχθρικό ιρανικό drone εναντίον της περιοχής Σίτρα τα ξημερώματα προκάλεσε 32 τραυματισμούς στις τάξεις των αμάχων», στους οποίους προσφέρθηκαν οι πρώτες βοήθειες και «τέσσερις είναι σοβαρά, ανάμεσά τους παιδιά που χρειάστηκαν χειρουργικές επεμβάσεις», σύμφωνα με την πηγή αυτή. Έφηβη 17 ετών τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι και στα μάτια, ενώ δυο παιδιά 7 και 8 ετών φέρουν σοβαρά τραύματα στα κάτω άκρα, διευκρίνισε, προσθέτοντας ότι το μικρότερο από τα θύματα είναι νήπιο δυο ετών.