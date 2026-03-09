Έκρηξη στην αμερικανική πρεσβεία στο Όσλο: Οι πρώτες εκτιμήσεις - Τι «βλέπουν» οι αρχές

Έκρηξη σημειώθηκε στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο, με τις νορβηγικές αρχές να εκτιμούν πως επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια.

Η πρεσβεία στην πρωτεύουσα της Νορβηγίας υπέστη μικρές ζημιές μετά την έκρηξη τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, αλλά κανείς δεν τραυματίστηκε.

«Μία από τις υποθέσεις είναι ότι πρόκειται για τρομοκρατική ενέργεια, αλλά δεν είμαστε απόλυτα σίγουροι», δήλωσε ο Frode Larsen, επικεφαλής της κοινής υπηρεσίας έρευνας και πληροφοριών της αστυνομίας, στο νορβηγικό δημόσιο δίκτυο NRK.

Οι νορβηγικές αρχές ανέφεραν ότι βρίσκονται σε επαφή με Αμερικανούς διπλωμάτες και ότι έχει ξεκινήσει έρευνα για το περιστατικό.

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών των ΗΠΑ δήλωσε ότι είναι «ενήμεροι για το περιστατικό στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Όσλο» και διεξάγεται έρευνα. Ο Larsen υπογράμμισε αργότερα στην NRK ότι «πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στην πιθανότητα να υπάρχουν και άλλες αιτίες πίσω από ό,τι συνέβη».

Ο Michael Dellemyr, που ηγείται της αστυνομικής επιχείρησης, δήλωσε στην NRK ότι η έκρηξη σημειώθηκε στην δημόσια είσοδο του κτιρίου.

Ανέφερε ότι οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν ελέγχους στην περιοχή γύρω από την πρεσβεία, στη συνοικία Morgedalsvegen του Όσλο, περίπου 7 χλμ. έξω από το κέντρο της πόλης.

Η Αστυνομία εξέδωσε επίσης έκκληση για πληροφορίες από οποιονδήποτε μπορεί να είδε ή άκουσε κάτι σχετικά με το περιστατικό.

Φωτογραφίες που αναρτήθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν σπασμένα τζάμια στο χιόνι έξω από την είσοδο του προξενικού τμήματος του κτιρίου, ρωγμές σε μια γυάλινη πόρτα και σκοτεινά σημάδια στο πλακάκι του δαπέδου.

Οι νορβηγικές αρχές περιέγραψαν το περιστατικό ως «απαράδεκτο», με τον Espen Barth Eide να τονίζει ότι «η ασφάλεια των διπλωματικών αποστολών είναι πολύ σημαντική για εμάς».

Με πληροφορίες από BBC