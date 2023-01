Ο Μασκ πουλά αντικείμενα από τα γραφεία του Twitter- Μηχανές εσπρέσο, τηλέφωνα και πολυθρόνες

Τώρα μπορεί όποιος θέλει- και έχει βέβαια τα απαραίτητα χρήματα- να αποκτήσει ένα αντικείμενο από τα κεντρικά γραφεία του Twitter.

Η εταιρεία πουλά σε δημοπρασία αντικείμενα που βρίσκονταν στα γραφεία της στο Σαν Φρανσίσκο, από μηχανές εσπρέσο και τηλέφωνα, μέχρι έπιπλα. Ανάμεσα σε αυτά τα αντικείμενα είναι μια άνετη δερμάτινη πολυθρόνα, που το πρωί της Τετάρτης η τιμή της είχε φτάσει τα 1.450 δολάρια, μια ημιαυτόματη μηχανή εσπρέσο (πάνω από 5.000 δολάρια) και μια μεγάλη επιγραφή νέον με το λογότυπο του Twitter (η τιμή ξεπέρασε τα 35.000).

Facebook Twitter

Facebook Twitter

Facebook Twitter

Περίπου 630 αντικείμενα από «πλεονάζοντα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία» πωλούνται, στη δημοπρασία που οργανώνει η Heritage Global Partners, μεταξύ άλλων πίνακες, τηλέφωνα και προβολείς από τα κεντρικά γραφεία του Twitter.

Wild to see the Twitter office on auction. Board room tables, phone booths, chairs, monitors... even the Twitter bird statue. Great memories from a different era. https://t.co/kLOx69ZbeI pic.twitter.com/BFfvFy6Pg4