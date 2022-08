Ο Κέβιν Μπέικον ερμηνεύει Μπιγιονσέ στις κατσίκες του

Ο Κέβιν Μπέικον έδωσε μία ακουστική εκδοχή του κομματιού της Μπιγιονσέ «Heated», με ακροατήριο τις κατσίκες του.

Ο ηθοποιός δημοσίευσε το βίντεο στον λογαριασμό του στο Twitter, ως μέρος της σειράς του «Goat Songs».

«Καυτή μέρα, καυτό τραγούδι. Οι κατσίκες κι εγώ νιώθουμε «Heated». Λατρεύω αυτό το κομμάτι» έγραψε στη λεζάντα.

Το πρωτότυπο τραγούδι είναι στο τελευταίο στούντιο άλμπουμ της Μπιγιονσέ «Renaissance», το οποίο κυκλοφόρησε στις 29 Ιουλίου.

«Ο Κέβιν Μπέικον και τα #GoatSongs του είναι αυτό που χρειαζόμαστε όλοι σήμερα», έγραψε ένας φαν ενώ ένα άλλος έσπευσε να υπενθυμίσει πως εδώ και χρόνια ο Μπέικον είναι από τους κουλ τύπους.

Hot day, hot song. The goats and I are feeling Heated, @Beyonce. Loving this track. #GoatSongs #Renaissance pic.twitter.com/nuLvngY8Us