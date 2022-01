Ο Κάρολος κάλεσε Χάρι και Μέγκαν στη Βρετανία για να δει την Λίλιμπετ αλλά αρνήθηκαν

Ο πρίγκιπας Κάρολος κάλεσε τον πρίγκιπα Χάρι και την οικογένειά του να μείνουν μαζί του στο Ηνωμένο Βασίλειο με την ελπίδα να γνωρίσει την μικρή Λίλιμπετ για πρώτη φορά.

Ο πρίγκιπας της Ουαλίας δεν έχει δει ακόμη την εγγονή του από κοντά, καθώς γεννήθηκε στην Καλιφόρνια τον περασμένο Ιούνιο.

Η πρόταση, που θα έφερνε για πρώτη φορά όλη την οικογένεια μαζί από τότε που Χάρι και Μέγκαν αποφάσισαν να παραιτηθούν από τα βασιλικά τους καθήκοντα, έγινε λίγο πριν τα Χριστούγεννα, σύμφωνα με τη βρετανική Mirror.

Ωστόσο, η άρνηση του γιου του να επιστρέψει χωρίς βασικό επίπεδο ασφάλειας από την Μητροπολιτική Αστυνομία, φέρεται να έχει αφήσει στον αέρα την επανένωση.

Τους τελευταίους μήνες, η οικογένεια έχει επικοινωνήσει μέσω μιας σειράς κλήσεων «καλής πρόθεσης», ανέφεραν πηγές στην εφημερίδα.

«Ο πρίγκιπας Κάρολος στενοχωριέται που δεν είχε την ευκαιρία να περάσει χρόνο με τα εγγόνια του, κάτι που του λείπει πραγματικά. Είναι φανταστικός παππούς και σίγουρα νιώθει ότι κάτι λείπει από τη ζωή του χωρίς την δυνατότητα να γνωρίσει τα παιδιά του Χάρι. Είναι κάτι που ελπίζει να διορθώσει και γι' αυτό έκανε την κίνηση ώστε Χάρι, Μέγκαν και τα παιδιά να μείνουν μαζί του αν ήθελαν, όποτε επιτρέψουν σπίτι», σημείωσε πηγή.

Η κίνηση του πρίγκιπα Κάρολου έρχεται σε μια στιγμή που, όπως έγινε γνωστό, ο πρίγκιπας Χάρι έχει μπει στη διαδικασία αμφισβήτησης της νομικής ισχύς μιας κυβερνητικής απόφασης σύμφωνα με την οποία δεν θα πρέπει να του παρέχεται προστασία όταν βρίσκεται σε βρετανικό έδαφος ακόμη και αν καλύπτει ο ίδιος τα έξοδά της.

Από τότε που Χάρι και Μέγκαν απαρνήθηκαν τα βασιλικά τους καθήκοντα το 2020 και μετακόμισαν στο Λος Άντζελες έχουν προσλάβει για την προστασία τους ιδιωτική εταιρεία.

Ωστόσο, οι νομικοί εκπρόσωποί του είπαν ότι αυτές οι διευθετήσεις δεν παρέχουν στον πρίγκιπα το επίπεδο της προστασίας που έχει ανάγκη όταν επισκέπτεται τη Βρετανία.

«Απούσης μιας τέτοιας προστασίας ο πρίγκιπας Χάρι και η οικογένειά του δεν μπορούν να επιστρέψουν στο σπίτι του», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

