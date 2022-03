Ο Ινδός γιατρός που ζει στο εμπόλεμο Ντονμπάς με ένα τζάγκουαρ κι ένα πάνθηρα - «Δεν τα εγκαταλείπω»

Για πάνω από μια εβδομάδα, Ινδός γιατρός αποκλείστηκε στο υπόγειο του σπιτιού του στο εμπόλεμο Ντονμπάς, με τα δύο κατοικίδιά του, έναν... πάνθηρα και ένα τζάγκουαρ.



Ο Γκιρικουμάρ Πατίλ που αγόρασε τα δύο μεγάλα αιλουροειδή από τον ζωολογικό κήπο του Κιέβου πριν από περίπου 20 μήνες, επιμένει πως δεν πρόκειται να εγκαταλείψει χωρίς τα ζώα του το σπίτι του, στη μικρή πόλη Σεβεροντονέτσκ του Ντονμπάς.



Ο ίδιος παραδέχεται πως, από την έναρξη του πολέμου, στις 24 Φεβρουαρίου, βγαίνει από το σπίτι του νωρίς το πρωί, μόλις λήγει η απαγόρευση κυκλοφορίας, μόνο για να αγοράσει φαγητό για τις μεγάλες γάτες του, ένα θηλυκό πάνθηρα έξι μηνών κι ένα αρσενικό τζάγκουαρ 20 μηνών - που, όπως λέει, είναι σπάνια διασταύρωση λεοπάρδαλης και τζάγκουαρ.



Μέχρι τώρα, ο εργένης Γκίρι έχει αγοράσει 23 κιλά κρέατος (αρνί, γαλοπούλα και κοτόπουλο) από τα γειτονικά χωριά, σε τιμές τετραπλάσιες από το φυσιολογικό.

Facebook Twitter Φωτ.: Girikumar Patil

«Οι μεγάλες γάτες μου περνούν τις νύχτες εδώ μαζί μου, το υπόγειο. Γίνονται πολλοί βομβαρδισμοί γύρω μας. Τα αιλουροειδή φοβούνται, τρώνε λιγότερο. Δεν μπορώ να τα αφήσω» παραδέχεται ο 40χρονος.



«Είναι ο δεύτερος πόλεμος που ζω, αλλά είναι τρομακτικότερος» ομολογεί ο ίδιος που προηγουμένως ζούσε στο Λουγκάνσκ, όπου το σπίτι και το ινδικό εστιατόριο που είχε ανοίξει, καταστράφηκαν από τις μάχες μεταξύ Ουκρανών και αυτονομιστών.

Έπειτα μετακόμισε στο Σεβεροντονέτσκ, όπου αγόρασε σπίτι, άρχισε να ασκεί το επάγγελμά του, την ιατρική και αγόρασε τα δύο του άγρια κατοικίδια.

«Τώρα είμαι παγιδευμένος σε μια εμπόλεμη ζώνη. Αυτή τη φορά ανησυχώ πραγματικά. Οι γονείς μου μού τηλεφωνούν και μου ζητούν να γυρίσω σπίτι, όμως δεν μπορώ να αφήσω τα ζώα» λέει ο 40χρονος που πρωτοέφτασε στην Ουκρανία το 2007 για να σπουδάσει Ιατρική.



Δείχνοντας τα πιστοποιητικά γέννησης των αιλουροειδών του, ο Πατίλ που κατάγεται από το κρατίδιο Άντρα Πραντές, στα νότια της Ινδίας, αποκαλύπτει πως έδωσε 35.000 δολάρια για την αγορά τους από τον ζωολογικό κήπο που, όπως λέει, επέτρεπε την πώληση σε ιδιώτες υπό την προϋπόθεση να έχουν αρκετό χώρο για τα ζώα.

Donbas | An Indian doctor Girikumar Patil famously known as Jaguar Kumar refuses to leave Ukraine without his pet jaguar & panther



"I called Embassy but didn't get a proper response. My place is surrounded by Russians but I'm trying my best. I treat them like my kids," he says pic.twitter.com/Ou5bT4bsN3