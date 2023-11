Έλον Μασκ: Λάνσαρε νέο AI Chatbot, ζητώντας συνταγή για κοκαΐνη

Ο Ίλον Μασκ λάνσαρε ένα νέο AI chatbot, το Grok, το οποίο μέχρι στιγμής είναι διαθέσιμο μόνο σε επιλεγμένους χρήστες.

«Από ορισμένες απόψεις, είναι το καλύτερο που υπάρχει αυτή τη στιγμή», έγραψε στο X ο Ίλον Μασκ πριν από την κυκλοφορία του Grok, ενώ υποστήριξε πως είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να «αγαπά τον σαρκασμό και να απαντά στις ερωτήσεις των χρηστών με χιούμορ».

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν ότι το Grok έχει προβλήματα που αντιμετωπίζουν και άλλα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, καθώς πολλά μοντέλα αρνούνται να απαντήσουν σε ορισμένες ερωτήσεις, όπως για παράδειγμα να δώσουν συμβουλές για εγκλήματα.

Όμως, ο Ίλον Μασκ ανέφερε ότι το Grok θα απαντά σε «πικάντικες ερωτήσεις που απορρίπτονται από τα περισσότερα άλλα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης».

Grok has real-time access to info via the 𝕏 platform, which is a massive advantage over other models.



It’s also based & loves sarcasm. I have no idea who could have guided it this way 🤷‍♂️ 🤣 pic.twitter.com/e5OwuGvZ3Z