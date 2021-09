Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα εμφανίστηκε σε βίντεο για την 11η Σεπτεμβρίου, μήνες μετά τις φήμες ότι είναι νεκρός

Ο ηγέτης της Αλ Κάιντα, Αϊμάν αλ- Ζαουάχρι εμφανίστηκε σε βίντεο για τα 20 χρόνια από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, μήνες μετά τις φήμες ότι είναι νεκρός.

Το SITE Intelligence Group, μη κυβερνητική οργάνωση που παρακολουθεί τις ιστοσελίδες τζιχαντιστών, ανέφερε ότι το βίντεο δημοσιοποιήθηκε το Σάββατο. Σε αυτό ο αλ- Ζαουάχρι ανέφερε ότι «Η Ιερουσαλήμ δεν θα γίνει ποτέ “ιουδαϊσμένη”» και εγκωμίασε επιθέσεις της Αλ Κάιντα, μεταξύ άλλων μία που έβαλε στο στόχαστρο ρωσικά στρατεύματα στη Συρία, τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με το SITE, ο αλ- Ζαουάχρι σημείωσε επίσης την αποχώρηση των αμερικανικών στρατευμάτων από το Αφγανιστάν έπειτα από 20 χρόνια πολέμου. Όμως, το SITE επισημαίνει ότι τα σχόλιά του δεν δείχνουν απαραίτητα πως η μαγνητοσκόπηση έγινε πρόσφατα, καθώς η συμφωνία για την απόσυρση υπεγράφη με τους Ταλιμπάν τον Φεβρουάριο του 2020.

Ο αλ- Ζαουάχρι δεν έκανε καμία αναφορά στην κατάληψη της Καμπούλ από τους Ταλιμπάν τον προηγούμενο μήνα. Όμως, ανέφερε μία επίθεση που έγινε την 1η Ιανουαρίου, εναντίον ρωσικών στρατευμάτων στην πόλη Ράκκα, στη βόρεια Συρία.

Στα τέλη του 2020 άρχισαν να κυκλοφορούν φήμες ότι ο αλ- Ζαουάχρι, λόγω ασθένειας. Από τότε δεν υπήρξε βίντεο ή απόδειξη ότι είναι ζωντανός, μέχρι το Σάββατο.

«Θα μπορούσε να είναι νεκρός αν και- σε περίπτωση που ισχύει- αυτό θα έγινε κάποια στιγμή τον Ιανουάριο του 2021 ή αργότερα», έγραψε στο Twitter η Ρίτα Κατζ, διευθύντρια του SITE.

