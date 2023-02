Ο Χάρι Στάιλς βοήθησε ξανά φαν του να κάνει coming out

Ο Χάρι Στάιλς βοήθησε ξανά μία φαν του να κάνει coming out στους γονείς της.

Αυτή τη φορά σε μια συναυλία στη Μελβούρνη κατά τη διάρκεια της διεθνούς περιοδείας του στην Αυστραλία. Ο Χάρι Στάιλς ξεκίνησε την πρώτη του συναυλία στη Μελβούρνη στο Marvel Stadium το βράδυ της Παρασκευής, στην οποία βρέθηκαν 53.000 θαυμαστές.

Ενώ βρισκόταν στη σκηνή, ο Χάρι Στάιλς εντόπισε μια φαν, ονόματι Fauve που κρατούσε ένα πλακάτ, το οποίο έγραφε: «Βοήθησέ με να κάνω coming out!!! Η μαμά είναι δίπλα μου και ο μπαμπάς στο επίπεδο 2, στο διάζωμα 41».

Ο Χάρι Στάιλς διάβασε το μήνυμα δυνατά και στην συνέχεια αστειεύτηκε για το πώς η μαμά της Fauve μπορεί να το ήξερε ήδη αφού εκείνος μόλις την είχε δείξει και το είχε πει.

«Αλλά θα θέλατε να περάσουμε από τη διαδικασία του coming out σε αυτή την Love On Tour;» είπε.

Ο τραγουδιστής στη συνέχεια ζήτησε λίγη «μουσική ιδανική για coming out» και ξεσήκωσε το κοινό καθώς ξεκίνησε να χορεύει.

«Ανεβαίνεις στους ουρανούς της ελευθερίας Fauve, απόλαυσέ το» είπε.

Ανάλογα σκηνικά είχαν γίνει και σε συναυλίες του στην Βρετανία και τις ΗΠΑ όπου ο Χάρι Σταίλς είχε ξαναβοηθήσει φανς του να κάνουν coming out.

Harry Styles helping a fan named Fauve “come out” to her mum and dad at the concert in Melbourne last night. Pretty tired of accusations that Harry queerbaits (yawn) because at what point is Harry “queer enough” for it to no longer be considered baiting pic.twitter.com/2gkyuzFeQy