Ο Χάρι Στάιλς βοήθησε φαν να κάνει coming out στη συναυλία του στο Γουέμπλεϊ

Ο Χάρι Στάιλς βοήθησε έναν φαν του να κάνει coming out κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στο στάδιο Γουέμπλεϊ του Λονδίνου.

Χθες το βράδυ ο Στάιλς εμφανίστηκε για δεύτερη φορά στο Γουέμπλεϊ στο πλαίσιο της περιοδείας του «Love On Tour».

Ανάμεσα στο πλήθος βρισκόταν και ο Ιταλός Mattia που κρατούσε μία ταμπέλα η οποία έγραφε «Από το Όνο στο Γουέμπλεϊ: Βοήθησέ με να κάνω coming out».

Ο Χάρι Στάιλς εντόπισε την ταμπέλα, την πήρε στα χέρια του και τότε αποκάλεσε τον Mattia «επίσημα γκέι, αγόρι μου». Ξεδίπλωσε μία σημαία του Pride επί σκηνής και είπε «όταν υψώσω αυτή τη σημαία πάνω από το κεφάλι μου, τότε θα είναι επίσημο».

Έτρεξε μια - δυο φορές πάνω στη σκηνή ανεμίζοντας τη σημαία και στο τέλος την ύψωσε πάνω από το κεφάλι του.

«Συγχαρητήρια Mattia, είσαι ένας ελεύθερος άνθρωπος» είπε ο Στάιλς.

Ωστόσο, δεν είναι η πρώτη φορά που ο τραγουδιστής κάνει κάτι ανάλογο.

Τον περασμένο Νοέμβριο, μία νεαρή κοπέλα ζήτησε τη βοήθειά του για να αποκαλύψει στην μητέρα της ότι είναι ομοφυλόφιλη, κατά τη διάρκεια συναυλίας στις ΗΠΑ.

Στις 3 Νοεμβρίου, στο Μιλγουόκι, ο Σταίλς εντόπισε μία ταμπέλα που κρατούσε μια φαν, ο οποία έγραφε: «Η μαμά μου είναι στο Section 201. Θα με βοηθήσεις να κάνω coming out;»

O Στάιλς εντόπισε τη μητέρα του κοριτσιού, τη Λίζα και ρώτησε την κοπέλα αν θέλει να το κάνει εκείνη ή αν θα του έκανε την τιμή να κάνει ο ίδιος την αποκάλυψη.

Τελικά, επέστρεψε στην πλευρά που βρισκόταν η Λίζα στη σκηνή και είπε «Λίζα, είναι γκέι!» και στη συνέχεια δέχτηκε ένα θερμό χειροκρότημα.

