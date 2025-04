Ο Χάρβεϊ Γουάινστιν «αδειάζει» τον Τζάστιν Μπαλντόνι – Δεν παίρνει θέση στη διαμάχη με την Μπλέικ Λάιβλι

Σε μια ανατροπή που κανείς δεν περίμενε, ο Χάρβεϊ Γουάινστιν, ο καταδικασμένος για βιασμό πρώην παραγωγός του Χόλιγουντ, διευκρίνισε μέσω εκπροσώπου του ότι δεν παίρνει το μέρος του Τζάστιν Μπαλντόνι στην πολύκροτη δικαστική του διαμάχη με τη Μπλέικ Λάιβλι. «Δεν είναι εξοικειωμένος με τις λεπτομέρειες και είχε πάντα τις πιο θερμές αλληλεπιδράσεις τόσο με την Μπλέικ όσο και με τον Ράιαν (Ρέινολντς)», ανέφερε εκπρόσωπός του στο Vanity Fair.

Η δήλωση ήρθε ως διόρθωση σε προηγούμενα σχόλια που είχε κάνει ο ίδιος μέσω της TMZ, όπου φάνηκε να ταυτίζεται με τον Μπαλντόνι, εξαιτίας, όπως ισχυρίστηκε, «ανάρμοστης μεταχείρισης από τους New York Times». Ο Γουάινστιν υποστήριξε ότι η εφημερίδα αντιμετώπισε και τον ίδιο «μονόπλευρα» το 2017, όταν δημοσιοποίησε τις καταγγελίες που οδήγησαν στην καταδίκη του και αποτέλεσαν την απαρχή του κινήματος #MeToo.

Η υπόθεση αφορά καταγγελίες της ηθοποιού Μπλέικ Λάιβλι για σεξουαλική παρενόχληση και εκδικητική συμπεριφορά από τον Μπαλντόνι κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίας It Ends With Us, αλλά και στην περιοδεία προβολής της. Ο Μπαλντόνι ανταπάντησε με αγωγή κατά της Λάιβλι και του συζύγου της, Ράιαν Ρέινολντς, κάνοντας λόγο για «εκστρατεία σπίλωσης». Στη συνέχεια, στράφηκε και κατά των New York Times, κατηγορώντας τους ότι αλλοίωσαν επικοινωνίες και χειραγώγησαν το ρεπορτάζ.

Η εφημερίδα, μέσω δήλωσης της εκπροσώπου της, υπερασπίστηκε το ρεπορτάζ της για τον Γουάινστιν ως «πολυεπίπεδη, τεκμηριωμένη και βασισμένη σε on-the-record καταθέσεις, νομικούς διακανονισμούς και ντοκουμέντα». Σημείωσε δε ότι ο ίδιος ο Γουάινστιν παραδέχθηκε δημόσια την ανάρμοστη συμπεριφορά του, ενώ οι αποκαλύψεις αυτές οδήγησαν σε ποινική καταδίκη του το 2020 (Νέα Υόρκη) και σε νέα καταδίκη το 2022 (Λος Άντζελες).

Ο Γουάινστιν εκτίει την ποινή του στις φυλακές του Ράικερς Άιλαντ και ετοιμάζεται για επανεκδίκαση της αρχικής του υπόθεσης στη Νέα Υόρκη, καθώς η καταδίκη του ανετράπη το 2024 λόγω δικονομικών ατελειών.

Η διευκρίνιση του εκπροσώπου του δείχνει ότι ο Γουάινστιν επιδιώκει να μην εμπλακεί σε νέες υποθέσεις που σχετίζονται με το #MeToo, παρά την αρχική του «παρέμβαση». Πρόκειται για μια συμβολική αποστασιοποίηση από τον Μπαλντόνι, την ώρα που εκείνος επιχειρεί να εμφανιστεί ως «θύμα» παραπληροφόρησης.

Με λίγα λόγια, η προσπάθεια του Μπαλντόνι να συνδέσει τη δική του υπόθεση με εκείνη του πλέον διαβόητου άνδρα του Χόλιγουντ αποτυγχάνει δημοσίως – και πιθανόν στρατηγικά.