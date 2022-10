Ο γηραιότερος κρατούμενος του Γκουαντάναμο επέστρεψε στην πατρίδα του μετά από 18 χρόνια

Ο γηραιότερος κρατούμενος στο Γκουαντάναμο, ένας Πακιστανός που κρατήθηκε επί 18 χρόνια χωρίς να δικαστεί, με την υποψία ότι διατηρούσε δεσμούς με την Αλ Κάιντα, επέστρεψε σήμερα στη χώρα του, ανακοίνωσαν το Πακιστάν και οι ΗΠΑ.

Ο Σαϊφουλάχ Παράτσα, ένας επιχειρηματίας από το Καράτσι, συνελήφθη στην Ταϊλάνδη τον Ιούλιο του 2003 και μεταφέρθηκε αρχικά στην αμερικανική στρατιωτική βάση του Μπάγκραμ, στο Αφγανιστάν και στη συνέχεια, τον επόμενο χρόνο, στη φυλακή του Γκουαντάναμο, στην Κούβα.

«Χαιρόμαστε που ένας Πακιστανός πολίτης, κρατούμενος στο εξωτερικό, επανενώθηκε με την οικογένειά του» ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Πακιστάν στην ανακοίνωσή του.

