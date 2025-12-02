Ο γιατρός του Λευκού Οίκου έδωσε στη δημοσιότητα τις ιατρικές εξετάσεις του Τραμπ

Ο Ντόναλντ Τραμπ «παραμένει εξαιρετικά υγιής» αφού υποβλήθηκε σε μια «εκτενή προεδρική ιατρική εξέταση», σύμφωνα με τον γιατρό του Λευκού Οίκου.

Ο Σον Μπαρμπαμπέλα δημοσιοποίησε τη Δευτέρα ένα υπόμνημα, στο οποίο ανέφερε ότι οι εξελιγμένες απεικονιστικές εξετάσεις στην καρδιά και την κοιλιακή χώρα του 79χρονου προέδρου βγήκαν «απολύτως φυσιολογικές».

Έγραψε ότι ο πρόεδρος υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία κατά τη διάρκεια ιατρικής εξέτασης τον Οκτώβριο «επειδή οι άνδρες στην ηλικιακή του ομάδα ωφελούνται από λεπτομερή αξιολόγηση της καρδιαγγειακής και κοιλιακής υγείας».

Η δημοσιοποίηση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία Δημοκρατικοί, συμπεριλαμβανομένου του κυβερνήτη της Μινεσότα Τιμ Γουόλζ, ζητούν τα αποτελέσματα της εξέτασης εν μέσω ανησυχιών για την ηλικία του Τραμπ στη δεύτερη θητεία του.

Στο υπόμνημά του, ο Μπαρμπαμπέλα έγραψε ότι δεν υπήρχε καμία ένδειξη αρτηριακής στένωσης που να επηρεάζει τη ροή του αίματος ή κάποια ανωμαλία στην καρδιά ή στα μεγάλα αγγεία. Ο γιατρός πρόσθεσε ότι συνολικά το καρδιαγγειακό σύστημα του Τραμπ «είναι εξαιρετικά υγιές».

Ομοίως δήλωσε ότι τα αποτελέσματα των κοιλιακών απεικονιστικών εξετάσεων του Τραμπ έδειξαν πως «όλα όσα αξιολογήθηκαν λειτουργούν εντός φυσιολογικών ορίων, χωρίς οξείες ή χρόνιες ανησυχίες».

Ο γιατρός χαρακτήρισε την εξέταση «τυπική» για ένα άτομο στην ηλικία του Τραμπ.

Ο Λευκός Οίκος είχε προηγουμένως αρνηθεί να εξηγήσει γιατί ο Τραμπ υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία κατά τη διάρκεια της ιατρικής εξέτασης του Οκτωβρίου ή ποιο μέρος του σώματος εξετάστηκε.

Κατά τη διάρκεια πτήσης με το Air Force One την Κυριακή, ο Τραμπ είπε στους δημοσιογράφους ότι ήταν «εντάξει για μένα» να δημοσιοποιηθούν τα αποτελέσματα της μαγνητικής τομογραφίας.

Όταν ένας δημοσιογράφος τον πίεσε να αποκαλύψει ποιο μέρος του σώματος εξετάστηκε, ο Τραμπ είπε: «Δεν έχω ιδέα. Ήταν απλώς μια μαγνητική τομογραφία – ποιο μέρος του σώματος; Δεν ήταν ο εγκέφαλος, γιατί έκανα τεστ γνωστικών λειτουργιών και το πέρασα.»

Ο Τραμπ υποβλήθηκε στην ετήσια ιατρική του εξέταση τον Απρίλιο. Τον Οκτώβριο είχε δηλώσει ότι έκανε μαγνητική τομογραφία στο Εθνικό Στρατιωτικό Ιατρικό Κέντρο Walter Reed κατά τη διάρκεια μιας επίσκεψης που, σύμφωνα με τον Λευκό Οίκο, αποτελούσε μέρος του «ετήσιου τακτικού ελέγχου» του. Ο ίδιος είχε πει τότε ότι η μαγνητική τομογραφία «ήταν τέλεια».

Στο υπόμνημά του, ο Μπαρμπαμπέλα είπε ότι ο σκοπός της μαγνητικής τομογραφίας ήταν προληπτικός, «για τον εντοπισμό πιθανών ζητημάτων νωρίς, την επιβεβαίωση της συνολικής υγείας και τη διασφάλιση ότι ο πρόεδρος θα διατηρήσει τη μακροπρόθεσμη ζωτικότητά του και λειτουργικότητά του».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, διάβασε το υπόμνημα Μπαρμπαμπέλα κατά τη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων τη Δευτέρα.

«Νομίζω ότι περιλαμβάνει αρκετές λεπτομέρειες, ως προσπάθεια για διαφάνεια», είπε η Λέβιτ. «Ο πρόεδρος το υποσχέθηκε χθες το βράδυ και σήμερα το παρουσιάζουμε.»

Δύο εξωτερικοί γιατροί που εξέτασαν το υπόμνημα είπαν στο BBC ότι οι μαγνητικές τομογραφίες «δεν είναι τυπικές» για προληπτικό έλεγχο.

Ο Τραμπ έχει εμφανιστεί με πρησμένους αστραγάλους και μώλωπες στο δεξί χέρι, και έχει εντοπιστεί να αποκοιμιέται κατά τη διάρκεια συναντήσεων.

Τον Ιούλιο, ο Λευκός Οίκος είχε δηλώσει ότι είχε διαγνωστεί με χρόνια φλεβική ανεπάρκεια, μια πάθηση των φλεβών που μπορεί να προκαλέσει πρήξιμο στα πόδια.

Με πληροφορίες από BBC