Ο Ερντογάν, με μπουφάν πιλότου, παρουσίασε το τουρκικό μαχητικό «KAAN»

Σε προεκλογική συγκέντρωση μετέτρεψε την παρουσίαση του τουρκικού μαχητικού 5ης γενιάς ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Λίγες ημέρες πριν τις εκλογές της 14ης Μαΐου στην Τουρκία, ο ίδιος κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης έστειλε μηνύματα τόσο στο εσωτερικό της χώρας όσο και στη Δύση.

«Το όνομα του εθνικού μας μαχητικού αεροσκάφους είναι KAAN. Ο νονός είναι ο κ. Ντεβλέτ Μπαχτσελί», ανακοίνωσε ο Τούρκος πρόεδρος, τονίζοντας ότι «Σήμερα, βιώνουμε άλλη μια από τις ιστορικές μας ημέρες στον τομέα της άμυνας και της αεροδιαστημικής».

Η Τουρκία βρίσκεται τώρα σε κάθε «πεδίο», στη στεριά, στη θάλασσα, στον αέρα και στο διάστημα, είπε ο Ερντογάν κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης «Century of the Future», που διοργάνωσε η Turkish Aerospace Industries (TAI) στην Άγκυρα για την παρουσίαση του αεροσκάφους.

Και συμπλήρωσε πως «Με αυτό το αεροσκάφος, η Τουρκία θα γίνει μία από τις πέντε χώρες που διαθέτουν αυτού του είδους τις τεχνολογίες».

Ο ίδιος σημείωσε ότι η διαδικασία των δοκιμών για το νέο μαχητικό αναμένεται να ολοκληρωθεί μέσα σε δύο χρόνια για να μπει μετά σε χρήση από τον τουρκικό στρατό.

Το αεροσκάφος ξεκίνησε ως πρότζεκτ το 2016, και έχει μήκος 21 μέτρων μπορεί να φτάσει μέγιστη ταχύτητα 1,8 mach χάρη στους δίδυμους κινητήρες του, οι οποίοι μπορούν να παράγουν ώση 29.000 λίβρες (13.000 κιλά) ο καθένας.

«Το όνομά του είναι KAAN, είθε το σπαθί του να είναι κοφτερό!» σχολίασε σε ανάρτησή της η τουρκική βιομηχανία.

